Hallan restos humanos en la zona en la que desapareció en enero el actor Julian Sands

Nueva York, 25 jun. Unos excursionistas encontraron "restos humanos" en el desierto de Mount Baldy en el sur de California, zona montañosa donde desapareció en enero el actor inglés Julian Sands -conocido por su aparición en filmes como "Naked Lunch" (1991) y "A Room With a View" (1985)-, según las autoridades.

"El sábado 24 de junio de 2023, alrededor de las 10:00, unos excursionistas civiles se comunicaron con la estación del sheriff de Fontana después de que descubrieron restos humanos en el desierto de Mt. Baldy (...) El difunto fue transportado a la oficina del forense, en espera de una identificación que debe completarse la próxima semana", detalló el departamento del sheriff del Condado de San Bernardino.

Sands desapareció el 13 de enero después de haber ido de excursión solo en el área de Baldy Bowl de las montañas de San Gabriel, unas 50 millas (80 km) al noreste de Los Ángeles y fue buscado por drones y helicópteros, ya que los riesgos de avalanchas y las peligrosas condiciones del sendero entorpecieron la búsqueda por tierra del actor.

Sands nació el 4 de enero de 1958 en Otley, West Yorkshire (Inglaterra), y se mudó a California en la década de los 80. Su última residencia estaba en el Norte de Hollywood.

Su carrera ha estado marcada por proyectos de cine y televisión. Entre sus trabajos destacados se encuentra la película "The Girl with the Dragon Tattoo" (2011), la comedia de acción de Jackie Chan "The Medallion" (2003), así como su participación en series como "Smallville" o "The L Word". EFE

syr/pem/jrh