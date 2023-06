Sábado, 24 de junio de 2023 (23.45 GMT)

RUSIA REBELIÓN

Moscú - El jefe del amotinado grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, anuncia el regreso a sus bases de sus combatientes, tras acercarse a 200 kilómetros de Moscú, para evitar un derramamiento de sangre. (ENVIADO) (foto)(vídeo)

Moscú - La rebelión encabezada por el líder deL grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, supone el mayor desafío contra el presidente ruso, Vladímir Putin, en los más de 23 años que lleva en el poder. (ENVIADO)

Kiev - Los servicios de seguridad de Ucrania celebran la rebelión del grupo de mercenarios rusos Wagner como un paso hacia el fin de la invasión de este país y el colapso del lider del Kremlin, Vladímir Putin. por Marcel Gascón (ENVIADO)

-También enviadas una nota de documentación sobre el grupo Wagner y una cronología de la guerra en Ucrania

UE MERCOSUR

París - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, termina la gira europea que le llevó a Roma y París con un ultimátum para concluir antes de fines de este año el acuerdo entre la UE y el Mercosur. por Antonio Torres del Cerro. (ENVIADO)

EEUU ABORTO

Washington - Miles de ciudadanos salen a las calles en Estados Unidos en el aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de acabar con la protección federal del derecho al aborto. (ENVIADO) (foto) (video)

GUATEMALA ELECCIONES

Washington- La exfiscal general guatemalteca Thelma Aldana, exiliada en Washington, dice que las elecciones del domingo en Guatemala serán "una farsa" ya que "solo participan los candidatos que quiere el sistema". Por Jorge Dastis (ENVIADO)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires - A falta de un mes y medio para la celebración de las elecciones primarias y de cuatro meses para las presidenciales en Argentina, el oficialismo y la oposición cierran sus listas de precandidatos. (ENVIADO)

(video)

VENEZUELA ELECCIONES

Caracas - Termina el plazo para la postulación de candidatos a las primarias presidenciales de la oposición venezolana, que se celebrarán el 22 de octubre. (ENVIADO)

(foto) (vídeo)

LATINOAMÉRICA MÚSICA

Redacción América - Al mejor estilo de EE.UU. en los sesenta con The Beatles, The Rolling Stones y The Who, Latinoamérica se prepara para recibir a una verdadera “invasión británica” con artistas que van de Blur a The Cure. Por Edwin Álvarez Toro. (ENVIADO)

(foto)

SERIE PREVIA URUGUAY GOLPE DE ESTADO

_______________________________________

URUGUAY GOLPE DE ESTADO PARLAMENTO

Montevideo - El 27 de junio de 1973, los senadores uruguayos celebraban un debate parlamentario en el Palacio Legislativo sin saber que horas más tarde, ya de madrugada, el recinto sería rodeado por tanques de guerra. Los descendientes de aquellos parlamentarios cuentan a EFE cómo se desarrollaron aquellos acontecimientos, que todavía resuenan en la memoria colectiva de los uruguayos. Por Alejandro Prieto (ENVIADO)

(foto) (video)

Agenda Informativa

_______________

San Salvador - La comunidad LGTBI de El Salvador realiza una marcha para celebrar el Día Internacional del Orgullo Gay.

EFE Internacional

amg/rf/mmg

913467403

noche@efe.com