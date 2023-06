Sábado, 24 de junio de 2023 (22.00 GMT)

RUSIA REBELIÓN

Wagner da marcha atrás y pone fin a una crisis de 24 horas que hizo tambalearse al poder

Moscú. El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, dio marcha atrás en su pulso con la cúpula militar rusa y anunció el retorno de sus combatientes a las bases permanentes, con lo que quedó zanjada una grave crisis de 24 horas que hizo tambalearse al poder en este país. "Ha llegado el momento de que se pueda derramar sangre. Por eso, comprendiendo toda la responsabilidad de que se derrame sangre rusa por una de las partes, nuestras columnas dan media vuelta y regresamos a nuestras bases de acuerdo con el plan", afirmó Prigozhin en un mensaje de audio en su canal de Telegram.

RUSIA REBELIÓN

Prigozhin se irá a Bielorrusia, dice el Kremlin

Moscú. El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, "se irá a Bielorrusia", anunció este sábado el Kremlin al comentar los detalles del acuerdo con el hombre que lideró durante las últimas 24 horas una rebelión armada contra la cúpula militar rusa. "El caso penal que le fue abierto será cerrado y él (Prigozhin) se irá a Bielorrusia", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Peskov, citado por la agencia TASS, agregó que tampoco serán perseguidos los otros "wagneritas" que tomaron parte en el motín debido a sus "méritos en el frente".

RUSIA REBELIÓN

Biden habla con mandatarios de Francia, Alemania y Reino Unido sobre la situación de Rusia

Nueva York. El jefe de Estado de Estados Unidos, Joe Biden, habló en una llamada telefónica este sábado con los mandatarios de Francia, Alemania y el Reino Unido para discutir "la situación en Rusia". "El presidente Biden habló hoy con el presidente Emmanuel Macron de Francia, el canciller Olaf Scholz de Alemania y el primer ministro Rishi Sunak del Reino Unido. Los líderes discutieron la situación en Rusia. También afirmaron su apoyo inquebrantable a Ucrania", anota un comunicado de la Casa Blanca.

UCRANIA GUERRA

Kiev afirma haber emprendido una nueva ofensiva en el este contra las tropas rusas

Kiev. Ucrania afirma haber emprendido una nueva ofensiva en el este del país para recuperar territorio ocupado por las tropas rusas, informó su viceministra de Defensa, Hanna Maliar, según recoge el portal Ukrinform. La ofensiva se dirige simultáneamente "en varias direcciones", entre ella en la ciudad de Bajmut, mientras por parte rusa siguen los intensos bombardeos sobre las tropas ucranianas, de acuerdo con esta fuente.

ISRAEL PROTESTAS

Más de 100.000 israelíes se manifiestan contra la reforma judicial de Netanyahu

Jerusalén. Más de 100.000 israelíes asistieron a una nueva jornada de las protestas semanales contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Las manifestaciones de este sábado llegan pocos días después de que el mandatario y sus socios de coalición acordaran avanzar de forma unilateral con los trámites legislativos de una reforma que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente socavada.

EEUU ABORTO

Miles de estadounidenses llaman a la resistencia tras un año de la sentencia contra el aborto

Washington/Nueva York. Miles de ciudadanos salieron a la calle este sábado en Estados Unidos para protestar por el retroceso de los derechos de las mujeres, el día en el que se cumple un año de la histórica sentencia del Tribunal Supremo que acabó con la protección federal del derecho al aborto. En Nueva York, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que la pérdida de este derecho ha traído a las mujeres estadounidenses "caos, confusión y miedo".

ARGENTINA ELECCIONES

Argentina alista a sus candidatos presidenciales y arranca la campaña para las primarias

Buenos Aires. Las formaciones políticas argentinas oficializan este sábado sus listas de precandidatos a la Presidencia del país, así como a diputados y senadores, para las primarias nacionales del 13 de agosto, en las que quedará determinada una única lista por coalición para las generales del 22 de octubre. Unos comicios a los que no se presentarán ni la exmandataria (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ni su mayor enemigo político, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), ni el actual jefe de Estado, Alberto Fernández.

VENEZUELA ELECCIONES

Finaliza el plazo de inscripción de candidatos para las primarias opositoras en Venezuela

Caracas. El plazo para la inscripción de aspirantes para las primarias opositoras en Venezuela, que se celebrarán el próximo 22 de octubre, finaliza este sábado, día en el que se postuló formalmente el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, después de que, desde el pasado lunes -fecha en la que comenzó el proceso- se inscribieron otras 12 personas.

EEUU OBITUARIO

Muere el actor Frederic Forrest, secundario en "Apocalypse Now" y nominado al Oscar

Miami. El actor estadounidense Frederic Forrest, quien estuvo nominado al Oscar por su rol en "The Rose" (1979) y fue parte del elenco de "Apocalypse Now", falleció a la edad de 86 años, informan este sábado medios de EE.UU. El intérprete murió el viernes en su residencia de Santa Mónica, en California (EE.UU.), tras "una larga enfermedad", según confirmó al medio especializado The Hollywood Reporter su amigo y también actor Barry Primus.

MÉXICO LGBT

En medio de polémicas y exigencias, miles de personas participan en una marcha LGBT en Ciudad de México

Ciudad de México. La marcha del Orgullo LGBT regresó a Ciudad de México con más fuerza que nunca tras la pandemia de la covid-19, pero en medio de un aumento de los crímenes de odio, críticas contra la corporativización del evento y las campañas presidenciales de 2024. Miles de personas se congregaron este año en el evento que tuvo inicio en el Ángel de la Independencia para terminar en el Zócalo capitalino, y que este año tuvo como lema “¡Libertad, justicia y dignidad!, ¡A nosotrxs jamás nos borrarán!”, que además estuvo rodeada de polémicas aunque al mismo tiempo marcada por la diversidad, la actividad y el multicolor. EFE

int-jrh/bdp