Sábado, 24 de junio de 2023 (18.00 GMT)

RUSIA REBELIÓN

Prigozhin anuncia que Wagner se retira a sus bases para evitar un derramamiento de sangre

Moscú. El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, que lidera una rebelión armada contra la cúpula militar rusa, anunció hoy que sus combatientes regresarán a sus bases, tras acercarse a 200 kilómetros de Moscú, para evitar un derramamiento de sangre. "Ha llegado el momento de que se puede derramar sangre. Por eso, comprendiendo toda la responsabilidad de que se derrame sangre rusa por una de las partes, nuestras columnas dan media vuelta y regresamos a nuestras bases de acuerdo al plan", afirmó en un mensaje de audio en su canal de Telegram.

RUSIA REBELIÓN

Prigozhin acepta detener marcha de Wagner a Moscú tras una mediación de Lukashenko, dice Minsk

Moscú. El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, que encabeza una rebelión armada contra la cúpula militar rusa, aceptó detener su marcha hacia Moscú e iniciar negociaciones para reducir las tensiones tras una mediación del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko. "Prigozhin aceptó la propuesta del presidente bielorruso sobre del avance de los efectivos de Wagner en territorio ruso y pasos futuros para reducir las tensiones", informó el servicio de prensa de Lukashenko en Telegram.

RUSIA REBELIÓN

Blinken habla con G7 y UE sobre la situación de Rusia y reitera el apoyo de EEUU a Ucrania

Nueva York. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló en una llamada telefónica este sábado con los ministros de Relaciones Exteriores del G7 y la Unión Europea (UE) para discutir "la situación actual en Rusia" después de la declaración de rebeldía armada de los mercenarios de Wagner contra Moscú y para reiterar el apoyo de EE. UU. a Ucrania. Blinken habló con los ministros de Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido, así como con el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

UCRANIA GUERRA

Kiev afirma haber emprendido una nueva ofensiva en el este contra las tropas rusas

Kiev. Ucrania afirma haber emprendido una nueva ofensiva en el este del país para recuperar territorio ocupado por las tropas rusas, informó su viceministra de Defensa, Hanna Maliar, según recoge el portal Ukrinform. La ofensiva se dirige simultáneamente "en varias direcciones", entre ella en la ciudad de Bajmut, mientras por parte rusa siguen los intensos bombardeos sobre las tropas ucranianas, de acuerdo con esta fuente.

UE MERCOSUR

Lula termina su gira europea con un ultimátum para lograr un acuerdo UE-Mercosur

París. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, terminó este sábado la gira europea que le llevó a Roma y París con un ultimátum para concluir hasta finales de este año el acuerdo entre la UE y el Mercosur, encallado por la oposición de varios parlamentos europeos. "Nosotros necesitamos el acuerdo con la UE y la UE también lo necesita, porque la UE no puede quedarse como si fuese una rodaja de mortadela entre Estados Unidos y China", alegó Lula en un hotel parisino, durante la conferencia de prensa de balance de la visita europea que había comenzado el martes pasado.

MÉXICO VIOLENCIA

Dejan siete cuerpos desmembrados frente a una iglesia en el sur de México

Chilpancingo (México). Los cuerpos de siete personas desmembradas, pertenecientes a la misma familia, fueron localizados este sábado frente a la iglesia del Barrio de San Mateo de Chilpancingo, capital del sureño estado mexicano de Guerrero. De acuerdo con la Policía, una llamada anónima la madrugada de este sábado informó del hallazgo de una camioneta con luces encendidas y cinco cabezas en el maletero.

GUATEMALA ELECCIONES

La exfiscal general Thelma Aldana cree que las elecciones en Guatemala serán "una farsa"

Washington. La exfiscal general guatemalteca Thelma Aldana, exiliada en Washington desde 2019, considera que las elecciones de este domingo en Guatemala serán "una farsa" ya que "solo participan de candidatos que el sistema quiere". "Guatemala tiene un Estado capturado. Y, obviamente, en un Estado capturado no hay democracia", dijo con rotundidad la también excandidata presidencial en una entrevista con EFE.

COREA DEL NORTE EE.UU.

Pionyang promete "contundente" respuesta tras comentarios de Blinken

Seúl. Corea del Norte criticó este sábado la reciente visita del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, a China y advirtió sobre una respuesta "contundente" a cualquier acción militar de Washington. Kwon Jong-gun, director general del Departamento de Asuntos Estadounidenses de la cancillería norcoreana, lanzó esta advertencia ante los esfuerzos de Washington por reforzar su compromiso de "disuasión ampliada" con Corea del Sur.

LATINOAMÉRICA MÚSICA

De Blur a The Cure, Latinoamérica se somete con entusiasmo a nueva "invasión británica"

Redacción América. Al mejor estilo de EE.UU. en los sesenta con The Beatles, The Rolling Stones y The Who, Latinoamérica se prepara para recibir antes de finalizar el año una verdadera “invasión británica”. Tras el anuncio esta semana de una gira de Morrissey por seis países y la confirmación de todas las fechas de The Cure, los "latinoamerican rockers", como dirían Los Prisioneros, se alistan para ver y escuchar a varios de los estandartes musicales más importantes de las últimas décadas.

