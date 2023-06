Sábado, 24 de junio de 2023 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

El jefe de Wagner afirma que sus fuerzas derribaron un helicóptero del Ejército ruso

Moscú. El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, informó esta madrugada de que sus fuerzas derribaron un helicóptero del Ejército ruso."Ahora mismo un helicóptero abrió fuego contra una columna de civiles, fue derribado por los efectivos de Wagner", afirmó en un audio publicado en su canal de Telegram.Poco antes, denunció que dos aeronaves de la Fuerza Aérea rusa, con los identificativos 523 y 546, "intentaban atacar" a la columna que presuntamente ingresó en la región rusa de Rostov, en el sur del país, y avanza hacia Moscú.

UCRANIA GUERRA

Prigozhin anuncia que grupo Wagner cruzó frontera rusa y está entrando en región de Rostov

Moscú. El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunció que su ejército privado cruzó la frontera rusa y está entrando en la región de Rostov, en el sur del país, tras declararse en rebeldía contra el Ministerio de Defensa de Rusia."Hemos cruzado la frontera estatal en todos los lugares. Los guardafronteras salían y abrazaban a nuestros combatientes. Ahora entramos a Rostov", afirmó en un audio publicado en su canal de Telegram.

UCRANIA GUERRA

Wagner acusa al Ministerio de Defensa ruso de atacar sus posiciones y promete castigar a los culpables

Moscú. El jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, acusó este viernes al Ejército ruso de bombardear las posiciones de la compañía militar privada y prometió castigar a los culpables. "Los que liquidaron hoy a nuestros chicos, los que liquidaron a miles y decenas de miles de soldados rusos, serán castigados", anunció Prigozhin en Telegram, donde pidió a las fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa que no se resistan ante Wagner porque, de lo contrario, serán "eliminadas inmediatamente".

UCRANIA GUERRA

El FSB llama al grupo Wagner a no cometer "un error irreparable" y detener a Prigozhin

Moscú. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB) llamó hoy a los mercenarios del grupo Wagner a "no cometer un error irreparable" y no cumplir las órdenes de Yevgueni Prigozhin, jefe del grupo, después de que este llamara a un alzamiento armado en contra del Ministerio de Defensa de Rusia. "Llamamos a los combatientes del Ejército privado a no cometer un error irreparable, cesar cualquier acción armada en contra del pueblo ruso, no cumplir las órdenes criminales y traidoras de Prigozhin, tomar medidas para su detención", afirmó el FSB en un comentario citado por Interfax.El FSB indicó que "la dirección de investigaciones (...) incoó una causa penal legítima y fundamentada en contra de Prigozhin" por "organizar una rebelión armada", un delito que conlleva penas de entre 12 y 20 años de cárcel.

G7 IGUALDAD

Ministros del G7 buscan compromiso en Japón contra la violencia machista

Tokio. Los ministros de Igualdad del G7 se reúnen este fin de semana en Nikko (noreste de Tokio) donde se espera que firmen un documento para alcanzar una sociedad libre de violencia machista y con mayor participación de las mujeres en la economía, siendo el anfitrión el más rezagado en este aspecto.El encuentro de dos días que comienza hoy sábado concluirá con la firma de la "Declaración Nikko", que propone lograr iniciativas para que las mujeres tengan acceso a un número mayor de puestos laborales y tomar medidas para erradicar la violencia machista.

UCRANIA GUERRA

Los países de la UE llegan a un acuerdo para impulsar la industria de la defensa europea

Bruselas. Los países de la Unión Europea aceptaron este viernes usar 500 millones de euros del presupuesto comunitario para acelerar la producción de obuses y misiles en la UE, con el objetivo de impulsar a la industria de la defensa y ayudar a los Veintisiete a rellenar sus stocks de armamento, tras la ayuda que están dando a Ucrania. Se trata de la tercera vía del plan que ha acordado la UE para donar a Ucrania un millón de rondas de munición en un año, tanto de las existencias de los arsenales propios como de la compra conjunta de armamento a empresas de la UE y de Noruega.

EEUU NARCOTRÁFICO

EE.UU. denuncia a 4 empresas chinas por vender químicos usados para fabricar fentanilo

Washington. Estados Unidos anunció ayer viernes que ha presentado cargos contra cuatro empresas químicas con sede en China y a ocho ciudadanos del país asiático por el tráfico de precursores químicos usados para fabricar fentanilo, la droga que mata diariamente a unas 200 personas en el país norteamericano. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informó en una rueda de prensa que en tres acusaciones separadas se ha imputado "por primera vez" a empresas químicas chinas por proporcionar la materia prima para fabricar la droga a cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el de Jalisco.

ITALIA MIGRACIÓN

Unos 1.100 migrantes en el centro de acogida de Lampedusa tras nueva oleada de llegadas

Roma. Unos 1.100 migrantes se encuentras hacinados en el centro de acogida de Lampedusa, la pequeña isla italiana cercana a las costas del norte de África, después de una nueva oleada de llegadas de barcazas en sólo 24 horas. Según los medios, tras la llegada durante la mañana de ayer viernes de 249 migrantes, rescatados cuando iban en siete barcazas, en el pequeño centro de acogida con capacidad para unas 300 personas se encuentran 1.119 personas a pesar de que cada día se trasladan a unos 400 a otras localidades de Sicilia.

EEUU TITANIC

Canadá inicia una investigación de las circunstancias del accidente del sumergible Titán

Toronto (Canadá)/Washington. Canadá anunció ayer viernes que ha iniciado una investigación del accidente del sumergible Titán, que implosionó el domingo cuando descendía en aguas del Atlántico norte hacia los restos del Titanic, y en el que murieron sus cinco ocupantes. Las labores de recuperación de los restos del aparato continuaron este viernes, en un intento por dar respuesta a las incógnitas sobre la tragedia. En un comunicado, la empresa Pelagic Research Services, dueña del vehículo dirigido por control remoto (ROV) que encontró ayer los restos, confirmó que hoy se ha llevado a cabo una nueva inmersión.

EEUU ELECCIONES

DeSantis y un Trump ausente reciben apoyo abrumador de los evangelistas antiaborto en EEUU

Washington. Los principales candidatos a las primarias presidenciales republicanas buscaron este viernes atraer el voto de la base cristiana evangelista declarando la guerra total al aborto durante un evento en Washington, donde quedó patente el apoyo abrumador a los dos favoritos, Ron Desantis y Donald Trump, aunque este último ni siquiera estuvo presente. En esta jornada y la del sábado se dan cita por primera vez en el mismo escenario, aunque de forma individual, la mayor parte de los aspirantes republicanos en la conferencia "Road to Majority" (camino hacia la mayoría), de la organización evangelista Faith and Freedom (fe y libertad).

MALI CONSTITUCIÓN

Un 97 % de "síes" en el referendo constitucional de Mali, según resultados provisionales

Bamako. Un 97 % de los malienses votaron "sí" en el referéndum constitucional organizado el pasado 18 de junio por el gobierno golpista de Mali, según los resultados provisionales publicados este viernes por la Autoridad Independiente de Gestión de las Elecciones (AIGE). Según el presidente de este organismo, Mustapha Cissé, la tasa de participación en el referéndum fue del 39,4 % de los electores. El número total de los electores inscritos son 8,4 millones, de los que votaron 3,3 millones.

ARGENTINA ELECCIONES

Sergio Massa, de 'superministro' de Economía a candidato presidencial de consenso

Buenos Aires. El abogado Sergio Massa, quien aún no ha cumplido un año como 'superministro' de Economía de Argentina, será el candidato único por el oficialismo a la Presidencia de la Nación, después del anuncio hecho a última hora de ayer viernes por la coalición Unión por la Patria.El titular del Palacio de Hacienda volvió a exhibir su condición de verdadero equilibrista dentro de la feroz interna que divide al frente gobernante y dio un giro más cuando todo parecía indicar que las precandidaturas del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y del embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, serían las únicas de la coalición gobernante a las elecciones primarias.

MÉXICO ELECCIONES

Extitular de Gobernación de México promete acabar con los feminicidos en el país

Ciudad de México. El extitular de la Secretaría Gobernación (Interior) de México, Adán Augusto López Hernández, ahora uno de los seis aspirantes a la candidatura presidencial por el oficialismo, prometió el pasado miércoles, que si llega a la presidencia pondrá fin a los feminicidios en el país.“Nunca más una mujer violentada en este país”, dijo el extitular de la Secretaría de Gobernación, durante un encuentro con simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el central Estado de México.

CUMBRE DESARROLLO

Poca concreción en la cumbre de París para luchar contra la pobreza y el cambio climático

París. La cumbre organizada en París con el objetivo declarado de desencadenar un "electrochoque de financiación" contra la pobreza y el cambio climático terminó ayer viernes con pocos elementos concretos, que era lo que reclamaban con líderes de países del Sur. El presidente francés, Emmanuel Macron, que fue el promotor y el anfitrión del encuentro, se esforzó en presentar al cierre "un nuevo consenso" que debe servir, entre otras cosas, de guía al trabajo del G7 y del G20, de la próxima COP28 de Dubai, así como para una reforma en profundidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

OEA ASAMBLEA

La OEA condena de nuevo a Nicaragua en una deslucida Asamblea General

Washington. La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó de nuevo ayer viernes las violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, durante la celebración en Washington de su 53 Asamblea General, que resultó un tanto deslucida por ausencias notorias.Al cónclave anual del organismo estaban invitados los ministros de Exteriores de los 32 Estados miembros, pero países como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y México, críticos con el organismo, optaron por enviar a representantes de menor rango.

PERÚ INDÍGENAS

Congreso de Perú archiva proyecto de ley que desprotegía a pueblos indígenas

Lima. Una comisión del Congreso de Perú se inhibió ayer viernes de ver el proyecto de ley que proponía modificar un texto legislativo, que según organizaciones civiles y sociales, amenazaba la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (piaci), una decisión aplaudida por el Gobierno del país."La Comisión de Descentralización se inhibió de ver el Proyecto de Ley 3518/2022-CR que propone modificar la Ley 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial", señaló en Twitter el Legislativo.EFE

