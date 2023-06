"Los Chinegros", el violento ritual con el que celebran a San Juan Bautista en Nicaragua

San Juan de Oriente (Nicaragua), 24 jun. En un pequeño pueblo del Pacífico de Nicaragua cada 24 de junio se celebra un ritual religioso, tradicional y violento, sin importar edad, género, ni parentescos. Ese día, en el municipio de San Juan de Oriente, todos se baten con látigos. Es una trifulca, con baile incluido, en honor a San Juan Bautista.

La danza es conocida como "Los Chinegros", que consiste en hacer una rueda con espectadores para que dos personas se batan con "chilillos" elaborados con el pene disecado de un toro.

De esa manera y para pagar milagros y favores recibidos, San Juan Bautista es venerado y adorado en este pueblo de origen indígena, que data de 1585.

Los oponentes se dan latigazos sin ninguna protección, que en ocasiones los dejan con la piel desprendida, con moretones y ensangrentados.

"Nosotros, como sanjuanenses, no lo vemos de una manera violenta, sino una forma de celebrar a nuestro patrón", explicó a EFE Julio César Potosme, quien lleva más de 20 años participando de estas festividades religiosas y populares.

Sin embargo, existen reglas no escritas en esa danza violenta, de honor, como no apuntar hacia el rostro o debajo de la cintura, dar las mismas oportunidades de ataque a tu contrincante, y detenerse cuando el rival abandone la posición de ataque. Si uno las viola, los espectadores interrumpen la acción.

En la batalla tiene más ventaja el que ejecuta sus movimientos de ataque y defensa con mayor rapidez, y cualquier rival que sea zurdo, según constató EFE.

LATIGAZOS POR "AMOR Y DEVOCIÓN"

La tradición, que fue declarada "Patrimonio inmaterial municipal de San Juan de Oriente" en 2019, llegó con los esclavos africanos, lo que explica el término "chinegros", según los historiadores.

La tradición ya existía en la época precolombina y sufrió modificaciones con la colonización, aseguran.

"Antes era más cultura y ahora se ha vuelto más violento, pero siempre es con amor y devoción a nuestro santo patrono", dijo, por su parte, Juan José Espinoza, otro de los promesantes.

Acompañando a "Los chinegros", la imagen de San Juan Bautista, hace el recorrido por las principales calles del pueblo, donde la mayor actividad económica es la elaboración y comercialización de la cerámica.

Sin embargo, en esta ocasión la imagen quedó guardada en la iglesia del mismo nombre por restricciones policiales que mantienen prohibidas las procesiones con imágenes de santos por las calles de Nicaragua alegando razones de seguridad.

Una homilía de una hora y media fue presidida por el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, quien abandonó la iglesia tras culminar la ceremonia sin referirse a la violenta tradición en honor a San Juan Bautista.

Pese a todo, en el atrio de la iglesia cientos de personas se reunieron para darse latigazos a vista de espectadores curiosos que grababan y fotografiaban las escenas al ritmo de música filarmónica.

En medio de la algarabía, Julio Potosme comentó un tanto ocurrente en que este era el momento para limar asperezas con otras personas, aprovechando que en estas luchas no hay ganador ni vencedor, no existe paga, no se levantan apuestas y no hay victorias ni derrotas, solo honrar a San Juan Bautista.EFE

