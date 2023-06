Iniesta, sobre la despedida de Riquelme: "Tendrás el partido que te mereces, Román"

Buenos Aires, 24 jun. El futbolista español Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo en 2010, envió una cariñosa carta a Juan Román Riquelme con motivo del partido de despedida al astro argentino que se disputará este domingo en La Bombonera.

"Al final, tendrás el partido que te mereces, Román. Lamento no poder acompañarte en este momento tan especial disfrutando de esa magia que desprende La Bombonera", aseveró Iniesta en una misiva publicada por el diario deportivo Olé.

Iniesta, que hace dos semanas tuvo su propio partido de despedida del Vissel Kobe japonés y que todavía está en el país asiático, aprovechó la carta para expresar su "agradecimiento" a Riquelme, "por todo lo que le ha dado" el exfutbolista del Boca Juniors al mundo del fútbol.

El centrocampista español recordó los momentos en que compartieron vestuario en el Barcelona, concretamente en la temporada 2002/2003, cuando un Riquelme consagrado coincidió en la plantilla con un jovencísimo Iniesta.

"No puedo olvidar cómo me acogiste en un momento que era, sin duda, delicado para ti. Pero me ayudaste siempre. Tanto en el campo como fuera. Tuviste una generosidad infinita hacia un joven que se asomaba por vez primera al Camp Nou", afirmó el de Fuentealbilla, sobre unos días que "perdurarán para siempre" en su memoria.

Respecto al partido de este domingo, Iniesta subrayó su felicidad por el regreso de Riquelme al "jardín" de su casa, La Bombonera, en un encuentro que estará a la altura de un "genio" como el ídolo xeneize.

"No me verás físicamente en Buenos Aires, pero estaré ahí. Junto a ti y a los tuyos, asistiendo como privilegiado espectador a esa hermosa película de tu vida. ¡Gracias por todo, Román", sentenció el centrocampista español.

Joyas del fútbol argentino, como Lionel Messi, Pablo Aimar y Alfio 'Coco' Basile, y del 'mundo Boca Juniors', como Carlos Bianchi, Guillermo Barros Schelotto y Óscar Córdoba, entre otros, figuran en la nómina de confirmados para el homenaje que recibirá Riquelme en La Bombonera.

Este estadio albergará un evento que el exfutbolista de Boca (1996-2002, 2007-2012 y 2013-2014), Barcelona (2002-2003), Villarreal (2003-2007) y Argentinos Juniors (2014-2015) lleva esperando ocho años, desde que el 25 de enero de 2015 anunció públicamente su retirada.

Nacido en San Fernando (provincia de Buenos Aires) hace 44 años, Riquelme fue uno de los mejores futbolistas argentinos de su generación, sin duda destacado en su posición en el centro del campo, y considerado ídolo histórico del club en el que hoy es vicepresidente.