De Blur a The Cure, Latinoamérica se somete con entusiasmo a nueva "invasión británica"

Redacción América, 24 jun. Al mejor estilo de EE.UU. en los sesenta con The Beatles, The Rolling Stones y The Who, Latinoamérica se prepara para recibir antes de finalizar el año una verdadera “invasión británica”.

Tras el anuncio esta semana de una gira de Morrissey por seis países y la confirmación de todas las fechas de The Cure, los "latinoamerican rockers", como dirían Los Prisioneros, se alistan para ver y escuchar a varios de los estandartes musicales más importantes de las últimas décadas.

CON NUEVO DISCO BAJO EL BRAZO

Por lo inesperado, Blur fue el que agitó más las aguas nostálgicas por los viejos y permanentes ídolos del "indie rock".

El cuarteto se tomó un descanso indefinido en 2007, con Damon Albarn (55 años) dedicado más a su carrera solista, a Gorrilaz, a The Good, The Bad and The Queen… y Graham Coxon a otros tantos proyectos personales; unido a algunos conciertos por aquí y por allá de Blur, su sorpresivo disco "The Magic Whip" en 2015, otro parón…

Dentro de esta inusual etapa solo se sabía que el quinteto londinense volvería a la carretera en mayo pasado en su natal Inglaterra.

Y de repente, a través de sus organizadores locales, en abril se anunció el primer concierto en Bogotá (21 de noviembre) de uno de los máximos exponentes del Britpop, aunque no hubo confirmación oficial durante muchas horas.

Finalmente, hace 15 días se supo que además estarán en el Corona Capital Festival de Ciudad de México (18 de noviembre) y esta semana se agregó otra fecha para el Primavera Sound Buenos Aires (25-26 de noviembre).

Así que "Girls & Boys", prepárense para recibirlos con todo y su nuevo disco, "The Ballad of Darren" (21 de julio).

¿PRIMER O ÚNICO CONCIERTO?

Tras once años, Pulp regresó con una gira por Reino Unido e Irlanda, pero nada hacía presagiar que extendieran su recién iniciado tour a América, y mucho menos al sur de Estados Unidos.

Jarvis Cocker (59 años) y compañía por ahora solo han confirmado una fecha en México, el 17 de noviembre, también dentro del Corona Capital Festival.

Pero los fanáticos en el resto de la región de algunos de los sonidos más brillantes y elegantes del Britpop no pierden la esperanza. Ojalá próximamente lleguen más buenas noticias para ponernos en modo "Disco 2000".

UN "CHARMING MAN" NO SIEMPRE TAN ENCANTADOR

Aunque Morrissey no es The Smiths (su carrera solista, especialmente en los últimos años, dista mucho del éxito de su antigua banda), Morrissey es The Smiths (con el permiso de Johnny Marr). You know what I mean…

Por eso causó revuelo el martes pasado el anuncio en las redes sociales del mismísimo cantante (polémico, vegano radical y de muy pocos amigos) de varias fechas en América por sus 40 años de carrera y que, además de a Estados Unidos, lo llevará en septiembre a Ciudad de México (el 10), Lima (14), Bogotá (17), Santiago de Chile (21), Buenos Aires (23), Sao Paulo (27) y Brasilia (30).

“Heaven Knows I'm Miserable Now”, pero Morrissey (64 años) vendrá para apaciguar ese sentimiento.

CON SUS CANCIONES "PERDIDAS" EN LA MOCHILA

Último en esta pequeña lista, The Cure realmente fue el que comenzó con el furor que se vive por esta seguidilla de conciertos, eso sí, incluido el "drama" que envuelven a los anuncios de los últimos años de su carismático líder, Robert Smith (64 años).

La cosa es así: después de realizar en 2022 la parte europea de su "Shows of a Lost World Tour" y a punto de comenzar la sección norteamericana, en abril pasado, el cantante y guitarrista tuiteó: "Detalles de shows en México y siete de los doce Estados soberanos de Suramérica antes del fin del mes”.

Se llegó a mayo con la confirmación de que irían a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay, "pero cerrar los tratos está tomando un poco más de tiempo”.

La espera comenzó a terminarse el 5 de junio, cuando se anunció que, al igual que varios de sus compatriotas, Smith, Gallup, Gabrels, O’Donnell, Cooper y Bamonte estarán en el Corona Capital Festival de Ciudad de México (19 de noviembre).

Y para cerrar el círculo, entre jueves y viernes de esta semana se confirmaron las fechas para Lima (22 de noviembre), Buenos Aires (25-26 de noviembre), Montevideo (27 de noviembre), Santiago de Chile (30 de noviembre), Sao Paulo (2-3 de diciembre), Asunción (7 de diciembre) y Bogotá (10 de diciembre).

Todo está listo para unos conciertos en los que incluyen entre cuatro y seis canciones de su próximo/inexistente/nuevo disco. Y parafraseando al propio Smith: “It’s 2023 I’m in Love”

BONUS TRACK: ¿UN DESEO IMPOSIBLE?

En un año de grandes regresos, Siouxsie Sioux (66 años) no fue la excepción y salió de su retiro voluntario de diez años.

Algo que hace soñar a los latinoamericanos, que todavía recuerdan con una mezcla de humor y decepción el rumor de finales de los noventa que ponía a la exlíder de los Banshees en Bogotá.

Aunque en mayo se acercó y llegó hasta California (EE.UU.), pese a que ha ido añadiendo algunas fechas a una minigira que con el concierto del viernes en Atenas completó seis presentaciones, por ahora que venga a las tierras de los tacos, las arepas y los asados se antoja simplemente como "A Kiss in the Dreamhouse”.

Edwin Álvarez Toro