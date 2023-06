WiseTwo, el artista keniano que une América Latina y África con murales espirituales

Andrea Sanz Yus

Nairobi, 23 jun. Inspirado por los grandes muralistas de Latinoamérica, el artista keniano Bhupi Jethwa se ha convertido en un original alquimista del color que ha dejado huella en paredes de numerosos países mezclando motivos tradicionales y contemporáneos.

Desde 2012, Jethwa, de ascendencia india y más conocido por su nombre artístico WiseTwo, pinta arte callejero en Kenia y en todo el mundo.

Los colores vibrantes de sus murales en contraste con la arena rojiza de Nairobi llaman cada día la atención de los transeúntes de la capital keniana.

Fuera de su país, Wisetwo ha recorrido más de quince países pintando en muros de pueblos remotos, de ciudades y de edificios emblemáticos en Austria, Alemania, Suecia, Uganda, Estados Unidos, Cuba, Colombia o México, entre otras muchas naciones.

Jethwa comenzó a pintar de pequeño, tras ver a sus amigos hacer grafitis en las paredes de Nairobi y quedar fascinado por esa faceta "rebelde" de la pintura.

"Vi a mis amigos pintar grafitis y me encantó, sobre todo me gustó entender esa parte de rebeldía que hay en el arte de pintar", explica a EFE el artista ante uno de sus últimos murales bajo la nueva autopista elevada de Nairobi, obra de construcción china.

"Cuando eres adolescente todo el mundo es rebelde, quieres ir en contra del sistema y quieres crear algo para ti. Yo quería ser diferente, no quería hacer lo que todo el mundo hacía. Y la verdad es que no fue una decisión, me puse a pintar. Y, al cabo del tiempo, me di cuenta de que me había convertido en un artista", añade.

Algunas obras de Wisetwo en Nairobi se exhiben en locales de ocio, como el Nairobi Street Kitchen o The Alchemist, muy frecuentados por los kenianos.

INFLUENCIA LATINA

Su gran fuente de inspiración surge en América Latina, un lugar "especial" y lleno de "cosas buenas" que descubrió hace diez años, cuando viajó allí por su inquietud de conocer la cultura ancestral de los países latinoamericanos.

"Fui a Colombia y me encantó. Creo que Colombia es una gran base del grafiti y allí puedes encontrar mucha inspiración. Luego México me gusta también por todos sus famosos muralistas, José Clemente Orozco, Diego de Rivera… Allí el arte es suyo, propio", explica.

Cuando comenzó a viajar por América Latina, pintando en las paredes murales llenos de simbolismo y energía, descubrió los colores vibrantes de México, la "calidez y hospitalidad de los latinos" y la historia de los mexicanos y sus antepasados.

Para WiseTwo, África y Latinoamérica son dos lugares muy similares, con una sociedad parecida, una cultura rica y una "forma de moverse las personas" muy semejante.

EL COLOR DE LA ENERGÍA

Los murales de Jethwa están repletos de color y energía, donde el elemento principal son las máscaras, la cultura ancestral, la espiritualidad y la mística.

Las máscaras suponen para él una representación de que "nunca se puede ser uno mismo al cien por cien".

"Me gusta pintar máscaras porque todos llevamos máscaras en nuestro día a día, para las interacciones, para conocer a gente (…). Tenemos muchas sombras y oscuridad, pero también mucha luz, depende de la máscara que lleves puesta", comenta.

Este elemento también representa esa mezcla cultural entre los dos continentes que inspiran su trabajo, donde une símbolos de la cultura ancestral latina, personajes como sus enigmáticas mujeres de grandes ojos y naturaleza africana.

Su creatividad, además, ha llegado a conectar con el mundo de la música, como refleja la portada del álbum "Midnight Train", de la famosa banda de afropop Sauti Sol, que plasmó en una espectacular valla publicitaria en el barrio de Westlands, en el norte de Nairobi.

Con sus obras, Jethwa quiere crear una "puerta o una conexión a algo mayor" y transmitir al público las "miles de formas que hay de moverse por el mundo".

"Hay que vivir la vida y disfrutar persiguiendo aquello que nos hace felices", resalta el artista.

FUTUROS PROYECTOS

Aunque su casa está en Nairobi, el muralista para poco en su ciudad, ya que el movimiento alimenta su arte.

De camino a Estados Unidos, WiseTwo está a punto de comenzar un gran proyecto en Walt Disney World en Orlando, así como una obra para la marca de calzado Converse.

Próximamente, WiseTwo habilitará un nuevo espacio en Kenia sobre su "propio mundo".

"Crearé un mundo con una mezcla de lo místico, lo espiritual y con la cultura ancestral, donde trabajaré con hologramas, pinturas, murales, escultura y un cortometraje", desvela el artista sobre ese futuro proyecto en su tierra natal. EFE

