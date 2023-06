Viernes, 23 de junio de 2023 (04.00 GMT)

EEUU TITANIC

La Marina de EE.UU. detectó la implosión del sumergible Titán el domingo

Washington. La Marina estadounidense detectó el domingo el sonido de una implosión submarina que probablemente fuera la del sumergible Titán, confirmaron ayer jueves funcionarios del servicio a varios medios estadounidenses.Según la Marina, la información se compartió inmediatamente con las autoridades a cargo de la misión de rescate, que decidieron continuar con la búsqueda para tratar de salvar las vidas de los cinco tripulantes, recoge The Washington Post.Este jueves, la Guardia Costera de EE.UU. anunció que los "escombros" encontrados horas antes cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del sumergible Titán, desparecido desde el domingo con cinco personas a bordo mientras realizaba una expedición para ver las ruinas del famoso transatlántico.La empresa dueña del sumergible, OceanGate, confirmó el fallecimiento de los tripulantes minutos antes del anuncio de la Guardia Costera.

UCRANIA GUERRA

La Conferencia de recuperación de Ucrania capta 60.000 millones de euros en financiación

Londres. La Conferencia de recuperación de Ucrania (URC 2023) ha captado "un total combinado de 60.000 millones de euros" en nueva financiación para la reconstrucción de la antigua república soviética, anunció ayer jueves el ministro británico de Exteriores, James Cleverly. El ministro clausuró la cita de dos días coorganizada por Londres y Kiev, a la que han asistido políticos y empresarios de 60 países a fin de recabar fondos para impulsar la economía y la sociedad ucranianas a corto y largo plazo.

UCRANIA GUERRA

La ONU incluye a Rusia en su “lista negra” por ataques contra los niños en Ucrania

Naciones Unidas. La ONU ha incluido a Rusia en la “lista negra” con la que cada año denuncia a los peores violadores de los derechos de los niños en situaciones de conflicto, en este caso por sus acciones en la guerra de Ucrania. En la lista, vista por EFE ayer jueves, figuran por primera vez las Fuerzas Armadas de Rusia y grupos afiliados, a quienes Naciones Unidas atribuye la muerte de más de un centenar de menores y heridas a más de medio millar durante el año 2022.

UCRANIA GUERRA

Un diplomático ruso okupa la parcela que iba a albergar su nueva embajada en Australia

Sídney (Australia). Un diplomático ruso se niega a abandonar el terreno donde Rusia tenía prevista la construcción de una nueva embajada en Camberra, después de que Australia cancelara el proyecto tras aprobar una ley para desalojar ese espacio por "seguridad nacional".El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, ha estado viviendo en la parcela antes destinada a la legación rusa durante varios días, pidiendo comida a domicilio y vigilado por la Policía Federal de Australia, que en principio no le puede evacuar porque dispone de inmunidad diplomática, según el periódico The Australian.

CUMBRE DESARROLLO

Nadia Calviño: España ha recuperado el nivel del PIB prepandemia y es de los que más crece

París. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, afirmó ayer jueves que la economía española ya ha recuperado el nivel de producción previo a la covid-19, que es una de las que más crece en la Unión Europea y que los institutos de coyuntura están revisando al alza sus previsiones. El ritmo de crecimiento incluso se está acelerando en esta primera parte de 2023 "y eso nos permite asegurar que ya hemos recuperado el nivel del producto interior bruto (PIB) prepandemia", señaló Calviño a los medios españoles en París, donde participaba en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial.

SERBIA KOSOVO

Pristina y Belgrado están de acuerdo en celebrar nuevas elecciones en el norte de Kosovo

Bruselas. El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó ayer jueves tras reunirse con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, y el primer ministro kosovar, Albin Kurti, que están de acuerdo en celebrar nuevas elecciones municipales en el norte de Kosovo como medida para rebajar la tensión. “Hemos estado de acuerdo en la necesidad de nuevas elecciones, y en discutir en detalle las modalidades y los pasos sobre cómo llegar a ello”, indicó Borrell en una declaración a la prensa sin preguntas tras reunirse durante cuatro horas, por separado, con Kurti y Vucic.

EEUU CONTAMINACIÓN

La empresa 3M pagará 9.300 millones por contaminar el agua con compuestos permanentes

Washington. La multinacional 3M se comprometió ayer jueves a pagar 10.300 millones de dólares (9.300 millones de euros) a las ciudades estadounidenses afectadas por la contaminación del agua potable con los llamados "compuestos permanentes" a cambio de evitar miles de demandas.El acuerdo está sujeto a la aprobación de la Justicia y según la compañía no es una admisión de responsabilidad.En un comunicado, el fabricante de material sanitario e industrial explicó que el pacto servirá para dar financiación a los proveedores de agua pública para tratar el agua contaminada con sustancias perfluoroalquiladas y polifluoradas (PFAS), conocidas como tóxicos o compuestos "permanentes".

MÉXICO ELECCIONES

La Suprema Corte invalida el polémico “plan B” electoral de López Obrador

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por completo ayer jueves la polémica reforma electoral del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, también conocida como “plan B”, acusada de generar incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Con nueve votos a favor y dos en contra, el Supremo dejó sin validez la segunda y última parte de la reforma impulsada por el mandatario mexicano al considerar que existieron violaciones al proceso legislativo en el Congreso, dominado por el partido de López Obrador y sus aliados.

FRANCIA SUCESOS

Una persona sigue desaparecida bajo los escombros del edificio derrumbado en París

París. Los servicios de rescate franceses mantienen ayer jueves la búsqueda de una persona desaparecida bajo los escombros del edificio que se derrumbó este miércoles en París y que causó medio centenar de heridos, de los cuales seis continúan en estado grave, indicó la Fiscalía. El edificio, situado en el distrito V de la capital, albergaba en los locales una escuela privada de moda, se derrumbó tras una fuerte explosión de origen todavía no aclarado, aunque se especula con que pudo deberse a una fuga de gas.

HONDURAS CÁRCELES

La ONU insta a Honduras a redoblar esfuerzos para proteger a mujeres en las cárceles

Tegucigalpa. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó ayer jueves a Honduras a redoblar esfuerzos para proteger a las mujeres presas, tras la muerte de 46 en una cárcel femenina, y lamentó que los militares asuman de nuevo el control de todas las cárceles.“El Estado es responsable de proteger la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia, en particular de las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad como las mujeres", dijo la representante de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo, en un comunicado.

BRASIL BOLSONARO

Bolsonaro queda contra la pared tras la primera sesión del juicio por abusos electorales

Brasilia. El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro quedó ayer jueves contra la pared tras la primera audiencia de un juicio en el que se le acusa de "abusos de poder" durante la campaña para las elecciones de 2022, ganadas por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. El Ministerio Público, que es parte en el proceso, afirmó en la primera de las tres sesiones reservadas para el caso por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que los abusos "están presentes en los autos" y pidió que se apliquen "las penas de ley", que supondrían despojar a Bolsonaro, de 68 años, de sus derechos políticos por un plazo de ocho años. Bolsonaro tildó de "politiquero" y "malintencionado" el juicio.

GUATEMALA ELECCIONES

Candidatos punteros de Guatemala cierran campaña en el centro del país

Ciudad de Guatemala. Los tres candidatos presidenciales que encabezan la intención de voto en Guatemala realizaron ayer jueves sus cierres de campaña en la capital del país centroamericano, previo a la elección del próximo domingo.La exprimera dama Sandra Torres, el exdiplomático Edmond Mulet y la hija del dictador golpista Efraín Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, culminaron casi un semestre de campaña y se perfilan como los favoritos según la última encuesta divulgada este mismo jueves por el diario Prensa Libre.

CHILE DERECHOS HUMANOS

La justicia chilena confirma la condena por homicidio de ciudadano español en la dictadura

Santiago de Chile. La Justicia chilena confirmó ayer jueves la condena contra exagentes de la Armada por los delitos tortura y homicidio del ciudadano español Enrique López Olmedo durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).En un fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal chileno confirmó la sentencia que condenó a Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo y Pedro Alcayaga Zúñiga a 12 años de presidio, en calidad de autores de homicidio calificado; y a 541 días de reclusión, como autores de aplicación de tormentos.

UE PREMIOS

La UE premia el Museo del Sacromonte de Granada y financiará otros dos proyectos españoles

Bruselas. El museo etnológico de las cuevas del Sacromonte de Granada se erigió ayer jueves entre los quince galardonados de los Premios de la Nueva Bauhaus Europea 2023, el ente de la Comisión Europea que promueve los proyectos de arquitectura, arte y ciencia basados en un diseño sostenible y estético. Mientras que un proyecto de la ciudad madrileña de Fuenlabrada y otro de la murciana de Lorca forman parte de los 14 laureados en la primera convocatoria de acciones de Acciones Innovadoras urbanas que recibirán financiación para ponerlas en marcha, informó hoy la Comisión Europea. EFE

int-mmg/amd/ics