La cantante argentina Daniela Spalla busca consagrarse en el Auditorio Nacional mexicano

Ciudad de México, 23 jun. La cantante argentina Daniela Spalla afirmó este viernes que busca un "desafío nuevo" en el concierto que ofrecerá el año que viene en el Auditorio Nacional de la capital mexicana, el recinto más importante de la ciudad y donde siempre soñó actuar.

El anuncio de este nuevo espectáculo, que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2024, llega después de que lograra vender todos los boletos para su próximo concierto en México, el 22 de septiembre en el Teatro Metropólitan.

"Cuando tuvimos esta respuesta tan impactante de la gente, que acabó los boletos en poco tiempo, yo lo celebré. Al día siguiente me desperté con un desafío nuevo, el de hacer el Auditorio. Lo importante es disfrutar, pero esa seguidilla de sueños hace que uno siga trabajando para llegar a nuevos objetivos", dijo en una rueda de prensa.

En el Auditorio Nacional, con capacidad para 10.000 personas, presentará el que será su tercer disco de estudio, "DARA", que presentará a finales de este año y del que ya ha dado algunas muestras, como el sencillo "Calles Sin Salida".

Su nuevo trabajo, explicó, se acercará más al pop de su infancia y dejará algo de lado la ola alternativa en la que estaba subida, aunque siempre experimentando con los sonidos.

"Este nuevo álbum es más pop (...), sentí que era un buen momento para abrirme la camisa, y eso se refleja en los sonidos, más estridentes. Retomo cosas que hice mucho en mi adolescencia (...), este disco es para recuperar esa fantasía", incidió la artista argentina afincada en México.

Las letras de las canciones también tomarán un nuevo rumbo: hablará más de sí misma y no tanto de lo que los demás le provocan.

"Habla de aprender a cuidarme, proteger este espacio, reconocerme merecedora de cosas buenas, y cuando hay cosas malas ponerles, un freno, dar un giro (...). Si hago una retrospectiva de mis últimos discos, todos hablan de mí en función del individuo que se relaciona con otra persona", ahondó.

El show en el Auditorio será, además, más largo de lo que acostumbra, pues quiere satisfacer a sus seguidores cantando las canciones con las que tienen más la afinidad personal, y no descarta realizar un repaso a toda su carrera musical.

Tras una infancia en la que ansiaba cantar delante de sus compañeros de escuela o ante sus amigos en los bares, y al filo de lanzar su tercer disco, Spalla expuso que su relación con la música se fundamenta en la búsqueda de respuestas.

"La gente que me conoce me pregunta por qué sigo escribiendo canciones tristes si estoy bien, por qué las canciones me muestran más complicada de lo que soy, y es porque es el espacio donde voy a buscar respuestas", relató.