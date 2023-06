El alcalde de Guayaquil y colectivos LGTBIQ+, enfrentados por el desfile del Orgullo 2023

Quito, 22 jun. Los organizadores del desfile del Orgullo 2023 en Guayaquil anunciaron que marcharán por las calles de la ciudad ecuatoriana pese a no contar con los permisos municipales, lo que ha causado desconcierto dentro de las organizaciones y colectivos de la comunidad LGBTIQ+.

La decisión de no otorgar las autorizaciones ha generado un pulso entre los grupos organizadores y el alcalde Aquiles Alvarez, del partido correísta Revolución Ciudadana (RC), quien en redes sociales ha explicado sus motivos para oponerse a que el desfile se haga en el centro de la ciudad, como tradicionalmente se ha hecho.

En un video grabado por él mismo, Alvarez rechazó haber incurrido en un acto discriminación y argumentó su decisión en que no puede permitir que el centro de Guayaquil quede bloqueado durante más de diez horas.

"Después de los respectivos análisis técnicos, sugerimos que sea realizada en un lugar que preste las condiciones necesarias para lo que demanda un evento de tal magnitud", sostuvo Alvarez, quien sugirió hacerlo en el Parque Samanes, una gran área abierta en el norte de la ciudad.

El alcalde afirmó que su deber "es administrar para todos los guayaquileños, no solo para algunas agrupaciones en especial ni para algunas religiones o partidos políticos".

"En mi creencia, a la cual también hay que respetar, porque yo respeto la de todos ustedes, Dios nos manda amar al prójimo. No tengo nada en contra de nadie que piense distinto a mí. Yo amo a mi prójimo. Aunque me insulten, yo les invito a que hagamos un análisis, nos calmemos y no hagamos este tema personal", dijo Alvarez.

"No siempre es bueno priorizar nuestros ideales particulares. Tenemos que aprender a convivir con respeto en una Guayaquil nueva que votó por el cambio. Nuestros derechos acaban donde empiezan los de la persona que está al lado nuestro", agregó.

Tras esas declaraciones, la activista Diane Rodríguez, una de las principales líderes del movimiento en Ecuador, se ratificó en que la marcha fue "negada" y declarada "no procedente" por la administración municipal.

"Nosotros buscamos un espacio reivindicativo para manifestarnos socialmente, otros van a celebrar un derecho y otros a rendir memoria por quienes no están. Eso no se puede hacer en un parque peligroso"; señaló Rodríguez.

La activista aseguró al alcalde que él hizo un acto electoral en la misma zona donde se ha hecho tradicionalmente el desfile del Orgullo.

Asimismo, matizó que la marcha está prevista que se realice de 16.00 a 18.00 hora local (de 21.00 a 23.00 hora local), mientras que después está contemplado un festival en un lugar en concreto.

"Los espacios públicos no solo son para la gente blanca, cis, heterosexual y de clase alta; también es para la gente mestiza, chola, trans, homo, lesbiana y pobre", concluyó.

En otras ciudades de Ecuador también está previsto que ese mismo día se celebren marchas del Día del Orgullo, como en Quito, donde también está anunciada para el sábado 1 de julio a partir de las 15.00 hora local (20.00 GMT). EFE

