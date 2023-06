Ciudad de Panamá, 23 jun. El entrenador de la selección femenina de fútbol de Panamá, Ignacio 'Nacho' Quintana, dijo este viernes que "todos serán favoritos" ante las canaleras en el Mundial que se disputará desde el 20 de julio próximo en Australia y Nueva Zelanda, pero eso no quiere decir que el equipo no pueda competir.

"Somos un equipo muy humilde, un equipo que sabe perfectamente que no por estar en el Mundial ya somos favoritos para ganar todos los partidos. España sigue siendo favorita, Japón sigue siendo favorita, igual que Brasil, Jamaica y Francia, pero ningún rival es invencible. Todos van a ser favoritos frente a nosotros, pero no quiere decir que no podamos competir", declaró el entrenador mexicano.

"Panamá va a seguir jugando a lo suyo y va a tratar de sacar provecho a las fortalezas que tiene", agregó Quintana durante una conferencia de prensa.

El timonel dijo que tiene 30 días de trabajo junto al cuerpo técnico para "sacarle ese provecho y llegar de la mejor forma al primer partido" del mundial, que se disputará entre el 20 de julio y el 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda.

Es la primera vez que Panamá jugará un mundial femenino y lo hará en el grupo F junto a las selecciones de Brasil, Francia y Jamaica.

Las panameñas jugarán el 24 de julio frente a Brasil, cinco días después con Jamaica y cerrará la fase de grupos el 2 de agosto contra Francia.

"Este mundial no nada más lo juegan las 23 convocadas, lo juega también mi cuerpo técnico, lo juegan los administrativos y lo sueña mucha gente", expresó el técnico mexicano.

EL ÚLTIMO ENTRENAMIENTO EN PANAMÁ

El equipo tuvo este viernes su último entrenamiento en suelo panameño previo al viaje al mundial.

"Nuestro objetivo es el mundial y es llegar el día 24 (de julio) con el 100 % del equipo listo", acotó Quintana.

Las jugadoras Lineth Cedeño y Aldrith Quintero hicieron trabajos diferenciados al grupo.

Apuntó que el plan con estas jugadoras es recuperarlas físicamente, que estén bien y luego "tendremos los minutos para que para que futbolísticamente lleguen a tono".

La selección panameña viajará este viernes, en horas de la tarde, hacia España, la primera parada de esa gira de partidos de preparación previos al Mundial.

La gira por Europa consta de un partido ante Gibraltar, el próximo 26 junio, y otro ante España, el 29 junio.

El 30 de junio Panamá volará a Arabia Saudí, donde realizará un campamento hasta el 12 de julio. El 14 de julio jugará contra Japón.

Desde Japón, la selección nacional de Panamá viajará a Adelaida, Australia, para concentrarse de cara al Mundial.