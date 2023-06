Temas del día de EFE Internacional del 21 de junio de 2023 (23.59 GMT)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev - Kiev reconoció que su contraofensiva marcha más lenta de lo deseado, pero adelantó que el golpe principal está por llegar, algo que pone en duda Rusia, que ve una "cierta calma" en el frente. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participó en una ceremonia solemne para los nuevos graduados de academias militares. (Texto) (Foto) (ENVIADO)

Londres - El Reino Unido y Ucrania organizan en Londres la segunda Conferencia para la recuperación de Ucrania (URC2023), que tratará de recabar apoyo para la reconstrucción de posguerra. (Texto) (Audio) (ENVIADO)

Washington - Las labores de búsqueda de un sumergible turístico con cinco personas a bordo que se dirigían a ver los restos del Titanic prosiguen en aguas del Atlántico y la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó en la madrugada del miércoles que ha detectado "sonidos" en la zona en la que se perdió. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Washington - Los derechos humanos, la situación en Haití, la crisis de Perú y los flujos migratorios son algunos de los asuntos que a partir de hoy estudiarán en Washington los cancilleres de los países del continente en la Asamblea anual de la Organización de Estados Americanos (OEA). (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Tegucigalpa - Familiares de las al menos 41 mujeres muertas el martes en una reyerta en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) de Honduras continúan esperando que les entreguen los restos de las víctimas, tras una nueva tragedia en el sistema penitenciario hondureño que ha provocado la destitución del ministro de Seguridad. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Ciudad del Vaticano - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió hoy con el papa Francisco durante 45 minutos en el Vaticano y ambos hablaron de "la paz en el mundo", entre otros asuntos. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (ENVIADO)

Belém (Brasil) - Representantes de Brasil, Perú y Colombia y diversas ONG se reúnen este miércoles en Belém do Pará (Brasil) para buscar una alternativa que, a través de modelos económicos sostenibles, frene la degradación del Amazonas, su pérdida de biodiversidad y la marginazación de la población indígena. (Texto) (Vídeo) (ENVIADO)

Lima - La crisis política en Perú continúa, tras la detención de la exprimera ministra Betssy Chavez, que será investigada por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, mientras los abogados de éste explican un recurso de amparo presentado contra el Congreso por la destitución del exmandatario. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Brasilia - El abogado Cristiano Zanin, presentado por Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar una plaza en la Corte Suprema, garantizó este miércoles su "independencia" e "imparcialidad" en caso de que asuma como magistrado del alto tribunal pese a su estrecha relación con el presidente brasileño, tras haberlo defendido en los casos de corrupción que enfrentó en el pasado. (Texto) (Foto) (video) (ENVIADO)

Washington - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció este miércoles que, tras la pausa en junio, durante los próximos meses es probable que sigan subiéndose los tipos de interés, lo que dependerá de los datos económicos.(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (ENVIADO)

Ciudad del Vaticano - Para Pietro Orlandi, el 40 aniversario de la desaparición de su hermana Emanuela, cuando tenía 15 años, es un día más en una búsqueda que no ha cesado, ni cesará hasta que no se sepa la verdad y ahora espera, confiesa una entrevista a EFE, que el papa Francisco pueda dedicar palabras de esperanza para la familia de la "chica del Vaticano". Por Cristina Cabrejas (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

- El 22 de junio de 1983 desaparecía Emanuela Orlandi, la chica del Vaticano, uno de los mayores enigmas en Italia que, 40 años después, sigue sin resolverse. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Tegucigalpa.- CENTROAMÉRICA ALIMENTACIÓN.- Alrededor de 6 millones de personas están en inseguridad alimentaria en el Corredor Seco de Centroamérica, que abarca zonas desde Costa Rica hasta Guatemala, debido a los efectos de la crisis climática. (Texto) (Foto)

San José.- MÉXICO D.HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia por una demanda contra México por la desaparición del indígena Antonio González, ocurrida en 1999 en un contexto de operaciones llevadas a cabo por grupos armados paramilitares que habrían operado con el apoyo del Estado. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO VIOLENCIA - Karen (nombre ficticio) es policía en la Ciudad de México desde hace 10 años, pero el rumbo de su vida y su salud no son los mismos desde el 16 de marzo cuando, dijo en entrevista con EFE, fue violada por un superior después de varios meses de acoso. "Me violó, me encerró en la oficina y no me dejó salir”. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia - BRASIL UE - Una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo visita Brasil, a un mes de la cumbre CELAC-Unión Europea. (Texto) (Foto)

21:00h.- Lima.- PERÚ CASTILLO.- Los abogados del expresidente peruano Pedro Castillo ofrecen una rueda de prensa para explicar un recurso de amparo presentado contra del Congreso por la destitución del exmandantario que consideran "ilegal e inconstitucional". (Texto) (Foto) (Vídeo)

