Judoca panameña, oro en Barranquilla 2018, quiere brillar en los 57 kilos en San Salvador

Rogelio Adonican Osorio

Ciudad de Panamá, 22 jun. La judoca Kristine Jiménez, abanderada por Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, afirmó a EFE que en esta competición intentará dominar en la división de los 57 kilogramos y repetir el oro ganado en los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

"Realmente me estoy adaptando todavía a esta categoría (57 kilos), sin embargo pienso que trabajo bastante duro para conseguir los resultados. Lo que buscamos es al menos estar en la final, pelear por el oro o plata, si es oro perfecto", aseguró la olímpica panameña de Tokio 2020.

Jiménez ganó oro en Barranquilla 2018 en la división de los 52 kilogramos. En esa edición de los Centroamericanos y del Caribe el judo se colgó dos de los tres oros ganados por Panamá.

"Igual que en los juegos anteriores no era favorita, sin embargo sacamos un resultado muy positivo, una de las primeras medallas de oro para judo en Juegos Centroamericanos y Caribe", señaló.

Reveló que anteriormente y por 18 años había competido en los 52 kilos y que subir de categoría se le hace más cómodo, aunque reconoció que es una división de alta competencia en Latinoamérica.

"Tenemos contrincantes bastante fuertes en está categoría, que ya hemos visto en las eliminatorias y en las competencias en América. Tenemos claro quiénes son las contrincantes, el trabajo que tenemos que hacer y aspiramos a estar en el podio", explicó.

La atleta terminó su trabajo de cara a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en un campamento en Valencia, España, gracias a la labor de la Federación Unida de Judo de Panamá.

"La Federación escogió Valencia como la base para terminar lo que es la preparación en vistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En los pasados juegos tuve la oportunidad también de prepararme aquí y obtuve buenos resultados y si las cosas funcionan no tenemos que cambiar el plan", dijo la judoca de 27 años.

Adelantó que previo a su debut en los Juegos Centroamericanos 2023, el 24 de junio próximo, está en un "80% de su preparación" y que en la etapa final de lo que es la preparación "nos quedan más o menos dos semanas de cumplir la última parte de la preparación física y los aspectos generales y específicos de judo".

Jiménez destacó que le crea felicidad ver que la mujer se está animando más a practicar estas disciplinas de contacto.

"No es tan común ver mujeres haciendo deportes de contacto, pero he visto muchas mujeres aguantar más las cargas de entrenamiento, que los mismos varones, entonces creo que no hay tanta diferencia", apuntó.

La judoca, oriunda de la provincia de Veraguas, aseguró que es "un honor" haber sido escogida junto con el surfista Jean Carlos González como una de los dos abanderados de la delegación panameña, que está compuesta por 145 atletas.

"Me siento muy feliz y orgullosa de esta oportunidad que me ha brindado nuestro país. He trabajado duro durante toda mi carrera deportiva representando a nuestra bandera y dejándola en alto y esta vez sin duda daremos todo para conquistar medallas para nuestro país", remarcó. EFE

rao/mt/nam

(video)