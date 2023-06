El presidente serbio participará en la negociación en Bruselas pero sin hablar con Kosovo

Belgrado, 22 jun. El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha dado este jueves marcha atrás en su amenaza de no participar en una reunión en Bruselas para relajar la tensión con Kosovo, pero ha asegurado que no se sentará a hablar con el primer ministro de este país, Albin Kurti, que también acudirá al encuentro.

En una entrevista con la televisión pública RTS, Vucic acusó al líder kosovar de no estar interesado en la paz y afirmó que su "único objetivo es echar a todos los serbios de Kosovo".

El presidente serbio dijo que, aunque ha aceptado la invitación del jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, para conversar sobre una desescalada de la situación en Kosovo, no ve sentido alguno a esa reunión.

Así, acusó a Occidente de hipocresía y de mantener un comportamiento "desconsiderado, sin reglas ni principios," contra Serbia.

"Todo es mentira y engaño. Toda esa injusticia es porque los serbios no son seres humanos. Y no son seres humanos porque no han adoptado sanciones contra Rusia. Y aún si las hubiéramos adoptado, cada día nos plantearían nuevas y nuevas condiciones y demandas", aseguró.

Borrell informó hoy que ha pedido a los líderes de Serbia y Kosovo que acudan a Bruselas para una reunión urgente en la que buscar una salida a la nueva escalada de tensión en el norte de Kosovo, donde la minoría serbia lleva semanas protestando al no aceptar la autoridad de los alcaldes de cuatro municipios donde son mayoría.

Estas "reuniones urgentes" convocadas por Borrell se producen una semana antes de la cumbre que el jefe de la diplomacia europea había convocado previamente también en Bruselas entre los dos líderes, y en la que Vucic amenazó con no participar.

Esos alcaldes fueron elegidos en abril en unas votaciones boicoteadas por los serbios.

En su convocatoria, Borrell dijo que la celebración de nuevas elecciones será uno de los temas a tratar en la cumbre.

La Unión Europea trata de lograr desde hace años una normalización de las relaciones entre Kosovo, antigua región autónoma serbia que en 2008 proclamó su independencia, y Serbia, que no la reconoce y acusa a Pristina de oprimir y maltratar a la minoría serbia que vive en el norte de la región. EFE

