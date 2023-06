Parlamento venezolano espera presentar nuevas autoridades electorales en menos de 70 días

Caracas, 20 jun. La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela espera presentar en menos de 70 días a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo proceso de elección fue activado el pasado jueves, luego la renuncia de la mayoría de los rectores del ente comicial, informó este martes el diputado José Gregorio Correa.

"Nosotros antes de 70 días podríamos estarle presentando a todos los venezolanos los cinco rectores principales y los diez suplentes a fin de proveer las vacantes absolutas que hay en la actualidad", dijo Correa, quien es vicepresidente de la comisión preliminar de la AN encargada de seleccionar a los candidatos a rectores.

Recordó que el comité legislativo encargado de la selección de aspirantes se instaló el pasado viernes y, este lunes, empezó a recibir las postulaciones de los 10 miembros de la sociedad civil que, junto a los parlamentarios, tendrán la tarea de elegir a los candidatos para conformar el nuevo directorio del CNE, que deberá ser aprobado, posteriormente, por la mayoría de los diputados.

Además, ratificó la necesidad de que se genere confianza al elector en torno a este proceso que, reiteró, está previsto en la Constitución y demás leyes.

"No hay ninguna crisis, una crisis es cuando no hay mecanismos previstos en la Constitución, pero en la Carta Magna y las leyes está previsto qué hacer cuando hay una vacante absoluta (...) y eso es lo que estamos haciendo desde la AN", aseveró, citado en una nota de prensa de su equipo.

El Parlamento, controlado por el oficialismo, aceptó el jueves la inédita renuncia de la mayoría de los rectores del CNE, con lo que abrió el proceso para la designación de nuevas autoridades, una tarea que los diputados esperan completar lo más pronto posible.

Entretanto, la ONG Foro Cívico, que agrupa a 690 organizaciones y 194 actores de la sociedad civil, pidió este martes al Gobierno y a la oposición unirse para lograr la "reconstrucción de la institucionalidad electoral", tras la activación del proceso para elegir nuevas autoridades comiciales. EFE

