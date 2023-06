Más grupos se unen a la caravana nacional contra la política migratoria de DeSantis

Los Ángeles, 20 jun. Más de una decena de organizaciones de Los Ángeles se sumaron este martes a la caravana que recorrerá a partir de este viernes de California a Florida en protesta contra las políticas antiinmigrantes del gobernador de ese estado, el republicano Ron DeSantis.

"Hemos logrado en estos días ganar más apoyo y hoy hacemos un nuevo llamado para que más defensores de los inmigrantes y los mismos inmigrantes se sumen a este esfuerzo", dijo a EFE Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.

Al menos cincuenta personas, representantes de más de una decena de grupos, se hicieron hoy presentes en una rueda de prensa en Los Ángeles para anunciar su apoyo a la caravana.

El recorrido partirá este 23 de junio desde San Diego (California) y se espera que llegue a Tallahassee, la capital de Florida, el 30 de junio, un día antes que entre en vigor la ley migratoria SB 1718, considerada una de las más restrictivas del país.

Este martes también se anunciaron nuevas paradas de la caravana que pasará por Phoenix y Tucson (Arizona), Santa Fe y Las Cruces (Nuevo México), El Paso, San Antonio y Houston (Texas), y Nueva Orleans (Luisiana). Un grupo de Chicago (Illinois) también saldrá para unirse a la caravana.

La primera parada de los manifestantes será Los Ángeles, donde el sábado y domingo próximos los defensores de los migrantes tendrán diversas actividades.

"Tenemos que unirnos y prevenir que esta ola antiinmigrante se detenga", insistió Gutiérrez.

Por su parte, la activista Alicia Florez dijo que han confirmado que la próxima implementación de la ley en Florida ha provocado un "éxodo" de inmigrantes del estado del "sol".

"Los trabajadores agrícolas son una comunidad muy vulnerable", explicó Florez, miembro de la Hermandad Hank Lacayo Youth and Family Center, que representa el área de Oxnard, una zona agrícola del sur de California.

Las noticias de la partida de campesinos de Florida ya han llegado aquí y nuestros agricultores ya se están preguntando si aquí puede pasar lo mismo", se lamentó la activista.

Las organizaciones The Full Rights For Immigrants Coalition, I Want My Green Card Coalition, Morena Committees From Southern California y We Are All Florida Coalition hacen parte del esfuerzo, al que se han unido también líderes religiosos que bendecirán la caravana en Los Ángeles.

La parada final de la caravana es la capital de Florida, donde esperan llegar el 30 de junio para apoyar un boicot de cuatro días.

La SB 1718 convierte en delito el transporte de personas indocumentadas desde fuera de Florida hacia el estado independientemente de si son familiares, amigos o compañeros de trabajo.

Las licencias de conducir de otros estados para personas indocumentadas ya no son válidas en Florida, y se requerirá que los hospitales soliciten el estado migratorio de sus pacientes, entre otras restricciones.

"Estamos invitando a todos los inmigrantes a que se unan a nosotros, si no pueden venir en la caravana, salgan un momento, participen de los eventos, publiquen en sus redes sociales el mensaje, y participen en el boicot.

No consuman productos venidos de Florida", insistió Gutiérrez, quién informó que el concejal de Los Ángeles Kevin de León ha respaldado la caravana, así como la alcaldesa de Tucson, Regina Romero. EFE

amv/ims/laa