Demanda en Florida por prohibición de un libro infantil sobre un pingüino con dos padres

Miami, 20 jun. Peter Parnell, coautor de un libro infantil sobre un pingüino que tiene dos padres, y seis niños representados por sus mayores presentaron este martes una demanda contra las autoridades educativas de un condado de Florida por haberlo retirado de las bibliotecas escolares por "razones ilegítimas" y "partidistas".

"And Tango Makes Three" (2005) es un libro ilustrado basado en una historia real ocurrida en el zoológico de Nueva York con dos pingüinos machos, Roy y Silo, que cuidaron y empollaron un huevo de otra pareja que les llevó un cuidador del parque.

Así nació Tango, el pingüino con dos padres sobre el que trata el libro retirado en diciembre pasado de las bibliotecas de los primeros cursos del sistema de enseñanza pública del condado Lake (centro de Florida).

Los demandantes alegan que la junta escolar del condado violó la primera enmienda constitucional (libertad de información y expresión, entre otras) al aplicar al libro la ley floridana conocida como "No digas gay", oficialmente llamada Derechos de los Padres en la Educación, que fue promovida por el gobernador de Florida y candidato a las primarias republicanas de 2024, Ron DeSantis.

"El distrito escolar no intentó ocultar el motivo de su decisión", afirman los promotores de la demanda presentada ante la justicia federal en la ciudad de Ocala, quienes destacan que la junta no esgrimió una "razón pedagógica legítima para su decisión" de retirar "And Tango Makes Three", un libro de biblioteca, que no era parte del currículo escolar.

El libro, del que es autor también Justin Richardson, un psicólogo que es el esposo de Parnell, y tiene ilustraciones de Henry Cole," se atiene a los hechos reales y no es vulgar ni obsceno", alegan los demandantes, que defienden que "fue restringido por razones ilegítimas, estrechamente partidistas y políticas".

En la lista creciente de obras literarias prohibidas en escuelas de Florida hay desde un poema recitado en la toma de posesión del presidente Joe Biden hasta un éxito internacional como "La casa de los espíritus", de la chilena Isabel Allende.

Una larga lista proporcionada por la cadena de librería Books &Books incluye "The Color Purple", de Alice Walker; "Of Mice and Men", de John Steinbeck; "The Handmaid's Tale", de Margaret Atwood, y biografías del artista plástico de origen haitiano Jean-Michel Basquiat y de la tenista estadounidense Billie Jean King.

La Asociación de Bibliotecas de EE.UU. ha advertido que en 2022 el país vivió una ola de censura de libros "sin precedentes" y Texas fue el estado con una mayor cantidad de quejas sobre libros "inadecuados" presentes en bibliotecas. EFE

