La oposición colombiana saldrá a manifestarse contra las reformas y escándalos del Gobierno

Bogotá, 19 jun. La oposición colombiana saldrá este martes a las calles para protestar contra las reformas sociales que impulsa la Administración del presidente Gustavo Petro, muy cuestionado en las últimas semanas por los escándalos en su Gobierno.

En la denominada "Marcha de la mayoría", se esperan manifestaciones o concentraciones en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras ciudades del país.

El mayor descontento con Petro, que hoy cumple un año de haber ganado las elecciones, está en el rechazo que causan en sectores de la población y gremios las reformas pensional, laboral y a la salud, que se debaten en el Congreso y son consideradas por muchos lesivas para el país.

A eso se suma el escándalo de la exjefe de gabinete Laura Sarabia y el exembajador en Venezuela Armando Benedetti, ambos muy cercanos al presidente e involucrados en un caso de supuesto abuso de poder e interceptaciones telefónicas ilegales que les costó el cargo a ambos.

Los promotores de las marchas han explicado que el objetivo es expresar la disconformidad con su gestión, lo que incluye el rechazo a la subida de los precios de los combustibles y los ataques a la prensa, entre otros asuntos.

VOCES OPOSITORAS

"Me sumo a la marcha ciudadana del 20 de junio. Marcharé porque me preocupa nuestro país, me preocupa la crisis institucional en la que estamos inmersos, los ataques a la prensa, la falta de confianza y de transparencia en el actual Gobierno", manifestó en Twitter el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

Por su parte, el senador David Luna, de Cambio Radical, dijo que estará en la calle "para exigir respeto por la independencia de poderes, la defensa de las instituciones y de la libertad de prensa".

En línea con los anteriores políticos, Paloma Valencia, senadora del opositor partido Centro Democrático, dijo que la manifestación fue convocada "para que le digamos al presidente Petro que basta de Gobiernos que destruyen".

"GOLPE BLANDO"

Las manifestaciones de la oposición ocurren dos semanas después de que sindicatos hicieran una gran movilización en Bogotá y otras ciudades para respaldar las reformas del Ejecutivo, concentraciones en las que participó el mismo Petro.

El presidente, cuya aprobación está a la baja, según distintas encuestas, ha hablado de un "golpe blando" para referirse a lo que hay detrás del escándalo en su Gobierno por las amenazas de Benedetti, pieza clave de su victoria electoral, de revelar supuestas irregularidades en la financiación de su campaña.

El objetivo, según Petro, es evitar que las "reformas de la justicia social" avancen en el Congreso, y luego llevarlo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de investigar denuncias contra los presidentes.

Las manifestaciones se llevarán a cabo cuando Petro cumple un año desde que fue elegido presidente, el 19 de junio de 2022, día en el que ganó en segunda vuelta con una votación de 11,2 millones de votos (50,44 %), gracias a su propuesta de cambio.