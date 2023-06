Netflix presenta en Brasil imágenes inéditas de decenas de estrenos rodeado de estrellas

Sao Paulo, 17 jun. Netflix presentó este sábado por todo lo alto 45 de sus próximos estrenos, con una apabullante lista de estrellas y la reproducción de imágenes inéditas de algunas de sus series, en un evento global para fans en la ciudad brasileña de Sao Paulo, la mayor de Suramérica.

Netflix desplegó la alfombra roja para algunas de sus caras más conocidas, como Henry Cavill, de "The Witcher", o Chris Hemsworth, protagonista de "Extraction 2", una película de acción.

"Hola, Brasil", saludó Hemsworth, encargado de abrir este evento bautizado como 'Tudum', ante cientos de fanáticos entusiasmados y con el celular en alto. "(Esta película) ha sido lo más lejos que he llegado y lo más gratificante”, declaró sobre el rodaje.

El evento, perfectamente orquestado, sirvió para calentar las expectativas ante las segundas temporadas de "Squid Game", ("El juego del calamar" en español) y "Wednesday", la quinta y última de "You", y la séptima de "Élite", que se estrenará el 20 de octubre.

Los actores André Lamoglia y Valentina Zenere, dos de los protagonistas de esta serie ambientada en un colegio de niños ricos, prometieron "cosas bastante intensas" y anunciaron que la cantante brasileña Anitta forma parte del casting de la nueva temporada.

Nicola Coughlan, que actúa en el papel de Lady Whistledown en "Bridgerton", dejó entrever para la tercera temporada un potencial romance entre su personaje y uno de los vástagos de la familia protagonista.

Y así se sucedieron durante tres horas las presentaciones, con novedades que se lanzarán en los próximos meses y que buscarán un hueco en el competido universo de Netflix.

Estas incluyen, entre otras, el musical "The Archies", el drama bélico "All the light we cannot see", la serie de ciencia ficción "3 body problem", y el remake de la serie de acción "Avatar: the last airbender".

Por si quedaba alguna duda de que Netflix es el nuevo Hollywood, Arnold Schwarzenegger, quien se desempeña como jefe de Acción de la plataforma, subió al escenario para anunciar que ya prepara la segunda temporada de "Fubar", donde hace de agente secreto.

Tras declararse "adicto a Brasil", Schwarzenegger aseguró que, a sus 75 años, todavía no está pensando en retirarse: "Los héroes de acción no se jubilan, solo se recargan".

Transmitido en vivo desde un escenario al aire libre en el parque Ibirapuera, el evento llegó a reunir en ciertos momentos a más de 70.000 espectadores a través de los canales digitales.EFE

jmc/cms/laa