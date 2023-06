Méxicano Bzars lanza album debut "222" y busca su propio camino a la sombra de su padre

Monterrey (México), 18 jun. El músico Bzars, hijo mayor del polémico comediante Mario Bezares, lanza su álbum debut “222”, con el que buscará consolidarse como referente de la música electrónica.

Luego del asesinato del presentador mexicano Francisco Stanley, su compañero Mario Bezares fue señalado como presunto cómplice en los hechos, lo que dejó a su familia en medio de la polémica.

Sin embargo, Alejandro Rodríguez, el hijo mayor del comediante, se lanza al mundo de la música como Bzars, nombre con el que pretende hacerse de su propio camino dentro del ambiente artístico.

Bzars, es el hijo mayor de Bezares y la modelo y actriz Brenda Jiménez, oriunda del norteño estado mexicano de Nuevo León, en donde desde hace años radica toda la familia.

En entrevista con EFE, el dj y productor musical, habló de su álbum debut “222” que realizó durante dos años, en el confinamiento obligado por la pandemia de la covid-19.

“Estamos estrenando un álbum titulado 222, que es una fusión de música electrónica, house, techno y vocales pop, es un trabajo que llevo haciendo desde hace dos años”, contó el artista.

En la producción cuenta con diferentes colaboraciones como Los Claxons y Tara McDonald, que es una importante cantante de la música dance y quien ha participado en temas con artistas como David Guetta y Snoop Dogg.

Sin embargo, el mexicano comentó que le gusta “jugar” con diferentes géneros, desde lo urbano hasta lo regional mexicano.

“Ahorita tenemos una colaboración con Cadetes de Linares (intérpretes de regional mexicano) porque quiero jugar con géneros, con lo urbano, con lo regional, experimentar con esto y poder combinarlo con mi onda techno, con mi onda house”, comentó.

Agregó que la colaboración con Los Cadetes de Linares es en el tema “El Carrito” y él llama a ese estilo “tecno norteño”.

Además, del lanzamiento de este disco, el artista prepara una serie de presentaciones en diferentes partes del territorio mexicano, así como Estados Unidos y Guatemala.

YO SÉ QUIEN ES MI PAPÁ

La muerte del presentador mexicano Francisco "Paco" Stanley se registró el 7 de junio de 1999, cuando hombres armados lo interceptaron a la salida del restaurante “El Charco de las Ranas”, ubicado en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Su compañero de proyectos televisivos y amigo Mario Bezares se libró del ataque armado porque se demoró en el sanitario del local. Posteriormente, eso llevó a que las autoridades lo señalaran como sospechoso del crimen, pero quedó libre, por falta de pruebas, en enero de 2001.

A 24 años de los sucesos, el dj y productor comentó que ya vio el documental “El Show: Crónica de un asesinato”, sobre la muerte de Paco Stanley, y aseguró que él sabe quién es su padre.

“Nosotros dejamos atrás eso hace mucho tiempo, pero estoy contento que haya periodistas (Diego Enrique Osorno) que quieran retomar casos que nunca fueron conclusos y todos se quedaron con un sabor de boca extraño”, confesó.

Agregó que “si no estudiamos la historia, estamos condenados a repetirla”.

“La historia es que existe un sistema judicial que no funciona, que seguimos igual, y me gusta que la serie documental, básicamente expone eso”, resaltó.

En relación con la imagen de su papá, dijo que sabe quién es y no le molesta lo que se dice de él.

“Yo conozco a mi padre, ha sido un padre excelente, me ha apoyado incondicionalmente, hemos estado unidos y yo me quedó con eso 100 por ciento, yo me quedó con la imagen de mi padre, porque lo conozco profundamente”, puntualizó.

Destacó que conoce al Mario real, no a “Mayito” el personaje de la televisión, que alternó con Stanley en programas como “¡Pácatelas!” y “Una tras otra”.

“Si conozco a la persona verdadera ¿por qué me afectaría lo demás?”, sentenció. EFE

