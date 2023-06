Domingo, 18 de junio de 2023 (08.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Putin dice que no renuncia a las negociaciones con Ucrania

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó ante siete líderes africanos que Rusia no renuncia a las negociaciones para buscar una solución pacífica al conflicto en Ucrania. "Queridos amigos, no hemos sido nosotros, sino el liderazgo de Ucrania los que anunciaron que no llevarán a cabo ninguna negociación (...) Sin duda, estamos dispuestos a estudiar todas sus propuestas", dijo el jefe del Kremlin durante la reunión que se celebró en el Palacio de Constantino de San Petersburgo.

Biden tacha de "irresponsable" el despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de "totalmente irresponsable" el despliegue de armas nucleares tácticas de Rusia en territorio bielorruso en medio de la guerra de Ucrania. "Ya lo he comentado muchas veces. Es totalmente irresponsable", comentó brevemente a la prensa en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington. Biden descartó facilitar a Ucrania una vía rápida de acceso a la OTAN porque, dijo, el país europeo tiene que cumplir los mismos estándares que cualquier nación que quiera sumarse a la Alianza Atlántica.

FILIPINAS SUCESOS

Rescatan al menos a 120 personas tras incendiarse un barco en las costas de Filipinas

Manila. Al menos 120 personas fueron rescatadas con vida este domingo después de que el barco en el que viajaban se incendiara en las costas de la región central de Filipinas, informó la Guardia Costera del país. De acuerdo con las informaciones preliminares, 120 personas, entre ellas 55 tripulantes y 65 pasajeros, estaban a bordo del buque MV Esperanza Star, que se dirigía a la ciudad de Tagbilaran, cuando se incendió en las aguas de la isla de Panglao.

CHINA EEUU

Blinken se reúne con el canciller chino, Qin Gang, en Pekín

Pekín. El canciller chino y el secretario de Estado de Estados Unidos, Qin Gang y Antony Blinken, comenzaron esta mañana una reunión que marca el inicio de la visita del funcionario estadounidense a China, en la que ambas partes tratarán de limar asperezas después de meses de tensiones, informó la agencia Xinhua. Blinken permanecerá en la capital china dos días para un viaje en el que se tratarán asuntos como "la cooperación económica, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la cuestión de Taiwán y la preparación de las siguientes reuniones de alto nivel", según medios del país asiático.

SUDÁN REBELIÓN

Calma en Sudán donde el Ejército dice que responderá si hay infracciones de la tregua

Jartum. Sudán amaneció en calma tensa tras la entrada en vigor este domingo de una nueva tregua entre los paramilitares y el Ejército del país africano, que afirmaron que cumplirán con la pausa, aunque este último advirtió de que responderá "con firmeza en caso de infracciones". La nueva tregua, de 72 horas y mediada por EE.UU. y Arabia Saudí, que entró en vigor a las 06.00 hora sudanesa (04.00 GMT), llega cuando el reino saudí tiene previsto albergar este lunes una reunión para abordar y anunciar compromisos destinados a apoyar la respuesta humanitaria en Sudán.

BRASIL CLIMA

Al menos 11 muertos y 15 desaparecidos por el paso de un ciclón por el sur de Brasil

Sao Paulo. Al menos 11 personas murieron y otras 15 están desaparecidas a consecuencia de un ciclón extratropical que ha causado graves estragos en el sur de Brasil, informaron fuentes oficiales. Unas 3.000 personas han sido evacuadas en alrededor de 40 municipios del estado de Rio Grande do Sul, donde se han reportado la mayor parte de los daños, de acuerdo con Defensa Civil. El paso del ciclón por la costa de esta región fronteriza con Argentina y Uruguay ha dejado un rastro de destrucción, provocando corrimientos de tierra, inundaciones, cortes de luz en miles de hogares y la caída de algunos puentes, lo que dificulta las labores de los equipos de rescate.

INDIA CALOR

Al menos 54 muertes relacionadas con las altas temperaturas en el norte de la India

Nueva Delhi. Al menos 54 personas han muerto en el norte de la India en los últimos tres días, informaron este domingo fuentes del sistema de salud indio, que apuntan a complicaciones relacionadas con un golpe de calor, aunque continúan las investigaciones. La mayoría de los fallecidos eran de más de 60 años con enfermedades crónicas que se complicaron debido a las altas temperaturas, la prolongada exposición al sol o la deshidratación, indicó a EFE la oficina del Superintendencia del Hospital del distrito Ballia, donde se registraron las muertes.

EEUU ELECCIONES

Biden pide el apoyo de los sindicatos en su primer mítin de campaña para la reelección

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presumió de los logros económicos de su Administración y pidió el apoyo de los sindicatos en su primer mítin de campaña desde que anunció que buscará la reelección en 2024. "Hay muchos políticos que no se atreven a decir la palabra 'sindicato', pero yo no soy uno de ellos. Estoy orgulloso de ser el presidente más prosindicatos de la historia de Estados Unidos", exclamó ante mil sindicalistas congregados en un centro de convenciones en Filadelfia (Pensilvania).

ISRAEL PROTESTAS

Más protestas en Israel por la reforma judicial tras romperse el diálogo de Gobierno y oposición

Jerusalén. Israel volvió a ser este sábado escenario de multitudinarias protestas contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno de Benjamín Netanyahu, después de que la oposición abandonara esta semana el diálogo que buscaba un consenso en torno a esta iniciativa, que ha polarizado al país. Ondeando banderas israelíes y pancartas que rezaban "detengan la dictadura", las manifestaciones se replicaron, en menor proporción, en más de cien ciudades israelíes como Haifa, Carmiel, Nahariya, e incluso Or Akiva, el bastión del partido derechista de Netanyahu, Likud.

