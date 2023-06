Domingo, 18 de junio de 2023 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Putin dice que no renuncia a las negociaciones con Ucrania

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó hoy ante siete líderes africanos que Rusia no renuncia las negociaciones para buscar una solución pacífica al conflicto en Ucrania. "Queridos amigos, no hemos sido nosotros, sino el liderazgo de Ucrania los que anunciaron que no llevarán a cabo ninguna negociación (...) Sin duda, estamos dispuestos a estudiar todas sus propuestas", dijo el jefe del Kremlin durante la reunión que se celebra en el Palacio de Constantino de San Petersburgo.

UCRANIA GUERRA

Biden tacha de "irresponsable" el despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó hoy de "totalmente irresponsable" el despliegue de armas nucleares tácticas de Rusia en territorio bielorruso en medio de la guerra de Ucrania. "Ya lo he comentado muchas veces. Es totalmente irresponsable", comentó brevemente a la prensa en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington, antes de viajar hacia Filadelfia.En las mismas declaraciones, Biden descartó facilitar a Ucrania una vía rápido de acceso a la OTAN porque, dijo, el país europeo tiene que cumplir los mismos estándares que cualquier nación que quiera sumarse a la Alianza Atlántica.

UCRANIA GUERRA

La UE avisa a Rusia de "consecuencias" si celebra elecciones en zonas ocupadas de Ucrania

Bruselas. La Unión Europea (UE) advirtió hoy de "consecuencias" a Rusia y a todas las personas involucradas en la organización de elecciones que el bloque comunitario considera "ilegales" el 10 de septiembre en las cuatro regiones ucranianas anexionadas en medio de la guerra. "Rusia, su liderazgo político y todos aquellos involucrados en la organización de estas denominadas elecciones sufrirán las consecuencias de sus acciones ilegales", subrayó en un comunicado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que dirige el español Josep Borrell. El club comunitario señaló que estas elecciones serían "otra violación más del derecho internacional" y "un intento más de Rusia de intentar legitimar su control militar y legal" y el intento de anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, además de Crimea y Sebastopol.

UCRANIA GUERRA

La Fuerza Aérea ucraniana lanza 17 ataques contra concentraciones de personal ruso

Kiev. La Fuerza Aérea ucraniana lanzó en el último día 17 ataques contra zonas de concentración de recursos humanos rusos, mientras las tropas de Moscú volvieron a atacar, entre otras, la región de Kiev, informaron hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania. "La aviación de las fuerzas de defensa llevó a cabo 17 ataques contra zonas donde se concentraban efectivos enemigos. Nuestros soldados también destruyeron un helicóptero de ataque Ka-52 enemigo y 7 vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento táctico-operativo", indica un parte militar.

CHINA EEUU

Blinken aterriza en China para una visita de dos días

Pekín. El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, llegó en la mañana local de este domingo a China, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango que visita China desde que el presidente del país norteamericano, Joe Biden, comenzó su mandato en 2021, informó la cadena estatal CGTN. Tras un año de tensiones entre las dos potencias, los expertos se preguntan si la visita de Blinken logrará apaciguar los ánimos y encauzar la relación bilateral, o si por el contrario las desavenencias entre Washington y Pekín han alcanzado un punto de no retorno. De hecho, el secretario tenía planeado visitar China el pasado febrero, pero el derribo de un supuesto globo espía chino sobre territorio de EE.UU. provocó que se cancelara la visita en el último momento.

UGANDA TERRORISMO

Sube a 41 el número de muertos en un supuesto ataque yihadista a una escuela en Uganda

Nairobi. El Ejército de Uganda informó hoy de que aumentó de 37 a 41 el número de personas muertas la pasada noche en un ataque a una escuela de educación secundaria en el oeste del país cometido por supuestos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo rebelde de lazos difusos con el Estado Islámico (EI). El "ataque terrorista" sacudió la escuela privada de Lhubiriha, en la localidad de Mpondwe, a unos dos kilómetros de la frontera con la República Democrática del Congo (RDC), indicó a primera hora de la mañana la Policía en su cuenta de la red social Twitter.

CHAD VIOLENCIA

Al menos 42 muertos en enfrentamientos entre el Ejército y mineros de oro en Chad

Yamena. Al menos 42 personas murieron y varias resultaron heridas en enfrentamientos entre el Ejército y mineros de oro en el norte de Chad, confirmaron hoy a EFE fuentes militares. Los choques estallaron el viernes en los alrededores de la localidad de Kouri Bougoudi, en la región de Tibesti, cerca de la frontera con Libia, durante una operación para desalojar a los mineros. "Pedimos hace una semana a todos los que están extrayendo oro ilegalmente en el área que se vayan del área. El Ejército, que acudió a la zona para hacer cumplir esta decisión, fue recibido por mineros bien armados", declaró a EFE Adam Nassoum, coronel del Ejército y miembro del comando de la zona de operaciones en Tibesti.

BRASIL CLIMA

Al menos 11 muertos y 15 desaparecidos por el paso de un ciclón por el sur de Brasil

Sao Paulo. Al menos 11 personas murieron y otras 15 están desaparecidas como consecuencia de un ciclón extratropical que en los últimos días ha causado graves estragos en el sur de Brasil, informaron este sábado fuentes oficiales. Unas 3.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas en alrededor de 40 municipios del estado de Rio Grande do Sul, donde se han reportado la mayor parte de los daños, de acuerdo con Defensa Civil. El paso del ciclón por la costa de esta región fronteriza con Argentina y Uruguay ha dejado un rastro de destrucción, provocando corrimientos de tierra, inundaciones, cortes de luz en miles de hogares y la caída de algunos puentes, lo que está dificultando las labores de los equipos de rescate.

COLOMBIA RESCATE

La salud de los cuatro niños rescatados en Colombia evoluciona satisfactoriamente

Bogotá. La salud de los cuatro niños indígenas que estuvieron perdidos 40 días en las selvas del sur de Colombia luego de sobrevivir a un accidente aéreo evoluciona satisfactoriamente aunque están aislados por su condición de desnutrición, informó este sábado el Hospital Militar Central (HMC). Los hermanos Lesly Jacobombaire Mucutuy, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, Tien Noriel Ranoque Mucutuy y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy están en el área de Pediatría, a la que fueron trasladados después de su rescate, ocurrido el pasado 9 de junio.

GRECIA NAUFRAGIO

Grecia busca por cuarto día a supervivientes del naufragio ante sus costas

Atenas (EFE). - Las operaciones de búsqueda de las autoridades griegas continúan este sábado por cuarto día al suroeste de la península del Peloponeso, donde el miércoles un pesquero lleno de migrantes naufragó dejando al menos 78 muertos y cientos de desaparecidos. Cuatro embarcaciones, incluida una fragata de la Armada y un helicóptero, siguen operando en la zona, si bien la posibilidad de que se encuentre a alguien con vida más de 80 horas después del siniestro son casi nulas.

