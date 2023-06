Clark y Fowler colideran el Abierto de EE.UU. con la amenaza de Scheffler y Rahm descolgado

Los Ángeles (EE.UU.), 17 jun. Wyndham Clark, con -1, dio caza este sábado en el liderato del Abierto de Estados Unidos a un Rickie Fowler que cerró la tercera jornada con el par del campo y que ve cómo favoritos como Scottie Scheffler o Rory McIlroy amenazan de cara al domingo. En cambio, el español Jon Rahm vivió otra ronda complicada y se quedó sin opciones de victoria.

El hoyo 18 igualó a los colíderes gracias al 'birdie' de Clark y el 'bogey' de Fowler. Los dos, con -10 tras dos rondas, estuvieron lejos de la gran versión que mostraron el jueves para abrir este 'major'.

Fue una jornada en la que, mientras los golfistas en cabeza sufrían para mantener el par del campo y seguir arriba, algunos de los favoritos supieron recortar distancia para posicionarse de cara a un posible asalto al título el domingo.

Uno de ellos fue el número uno del mundo, Scottie Scheffler, que resolvió cada error con una reacción inmediata a lo largo del día. Así, cada 'bogey' lo acompañó de un 'birdie' en el siguiente hoyo.

Remató su jornada con un impresionante 'eagle' en el 17, uno de los mejores golpes que se recuerdan en la historia del torneo, así como un 'birdie' con 'putt' largo en el 18 para ponerse con -7 acumulado (-2 el sábado) y ser un aspirante firme al título a falta de un día.

En tercera posición de la clasificación aparece McIlroy, con -9 en total y -1 en la tercera ronda.

Al margen del norirlandés, seis de los siete primeros en la tabla son estadounidenses. Así, Harris English (-6 en total), Dustin Johnson (-5) y Xander Schauffele (-5) completan la lista de candidatos.

El mejor del día fue, con -4 este sábado, el surcoreano Tom Kim, que con siete 'birdies' en sus primeros ocho hoyos llegó a ponerse en las posiciones más altas y, de mantener esta inspiración, hay que tenerle en cuenta para el último día (-3 acumulado)

RAHM, SIN OPCIONES

Este sábado era el día ideal para que Rahm escalara posiciones después de sufrir para pasar el corte unas hora antes, pero cerró la tercera vuelta en Los Ángeles con el par del campo (70 golpes, dos 'birdies' y dos 'bogeys') y sin excesivas opciones de 'birdie' que le permitieran mejorar.

Rahm jugó la primera parte de su recorrido con el par del campo y repitiendo 'birdie' en el primer hoyo, tal y como ya hizo en la jornada del viernes. Lo siguió estando más inspirado desde el 'tee' y haciendo buen 'approach' al green, pero sin terminar de rematar con el 'putt'.

"He jugado muy bien al golf, he tenido un gran día y en los segundos nueve hoyos, jugando bien, me he dado dos o tres opciones de 'birdie' en el once, el quince y el catorce. El resto, a sufrir un poco, que son cosas que pasan en este campo", comentó

Estuvo irregular a lo largo del día pero demostró que el talento sigue ahí y que el resultado, con algo más de precisión o suerte, podría haber sido otro.

"Estoy dándole bien a la bola, estoy jugando bien. Estoy a muy poco de hacer buenos resultados. La diferencia hoy entre un par y un -4 no es tanta porque estoy jugando bien. Tengo confianza en que tenga un buen resultado mañana antes de las semanas de descanso", afirmó el de Barrika.

Con su +2 en la general, Rahm queda ya descolgado de la lucha por levantar su segundo Abierto de EE.UU. y saldrá el domingo a disfrutar de un campo que ha mejorado respecto al jueves. El español prefiere ver la temporada con perspectiva.

"Si hacemos un balance del año, la media de enero a ahora es buena media. Ojalá fuese todo un poco más entre medias, pero es lo que hay. Está claro que este año cuando tengo los 'putts' que entran, voy como un tiro. Sé que es un poco fuera de lo normal para lo que suelo ser yo, que soy más consistente. Pero firmo el resto de mi vida, en vez de tener un año como el de 2021, tenerlo como este. Todavía queda mucho", aceptó con resignación.

Los otros dos españoles que están disputando el fin de semana en Los Ángeles, Sergio García y David Puig, terminaron por encima del par del campo. El de Borriol firmó un +1 con tres 'birdies' y cuatro 'bogeys' y gracias a su juego corto evitó que la tarjeta hubiera sido peor (+2 en total).

Puig sufrió con un +5 y llega a la última ronda con +7 en su balance.

Ni el mexicano Abraham Ancer (+4, +6 en total), ni el colombiano Sebastián Muñoz (+2, +4 acumulado) ni el chileno Joaquín Niemann (par, par tras tres rondas) pudieron bajar del par este sábado.

No obstante, Niemann luchará por terminar entre los 25 primeros por segunda ocasión en un Abierto de EE.UU. y por cuarta vez en un 'major'.