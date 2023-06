Marc Márquez reconoce que están sufriendo "más de lo normal"

Sachsenring (Alemania), 16 jun. El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), habitualmente uno de los pilotos más eficaces en el circuito alemán de Sachsenring, ha reconocido, tras acabar decimocuarto, que está sufriendo "más de lo normal".

"Lo cierto es que lo intuía un poco, pero esperaba que como es uno de los circuitos que me gusta, que lo salvara un poco, pero como habéis visto estoy sufriendo muchísimo con la adherencia del neumático trasero. Ya sólo salir he tenido un susto y voy teniendo sustos, sustos y sustos, uno detrás del otro, y eso lógicamente te va restando confianza y no empujas tanto", explica sobre su situación Márquez.

"Esa peineta que se ha visto en la curva once ha sido más por un momento caliente, por la situación tras salvar una caída en esa curva, porque la adrenalina va a tope y me ha salido esa reacción", reconoció Marc Márquez.

"Ha sido contra la situación sobre todo, porque ahí se ha caído Nakagami y ya esta mañana perdíamos mucho en ese T3 y Nakagami la ha pasado rápido, pero se veía muy al límite en la telemetría y al final se ha caído; es que no es la manera y lógicamente esa no es la manera, tenemos que intentar solucionarlo para mañana", recalcó el piloto de Honda.

Ya en el tramo final Marc Márquez se fue al suelo y su moto acabó embistiendo al francés Johann Zarco, un momento peligroso que explicó: "Sí, en la caída con Zarco, la verdad es que soy de los que cuando tengo la culpa digo es culpa mía y ya está, pero en esa caída si alguien la podía evitar era Zarco".

Y completó su explicación señalando que "esa situación, la caída no, en la caída me caigo yo, en esa situación, si alguien la podía evitar era Zarco, como se ha visto esta mañana en esa curva, cuando se empuja para hacer el tiempo, es muy fácil caerse, se ha caído Aleix Espargaró, se ha caído Quartararo, me he caído yo y venía en vuelta lanzada para hacer la vuelta rápida y se me ha bloqueado de delante, ha sido una caída limpia y ya está, pero ahí es donde entra el factor en el que el piloto que sale de boxes tiene que mirar".

"Si el piloto que sale ve que viene un piloto rápido, se tiene que frenar en el carril de 'boxes', no en la salida, o no por fuera de la línea, porque no te está estorbando pero está creando una situación peligrosa, porque los pilotos que vienen, y se ha visto por que ahí nos hemos caído muchos hoy por la pista que está delicada después de la lluvia, y ha pasado eso. Por suerte y afortunadamente los dos hemos salido ilesos", comentó sobre la situación Márquez.

"Esa situación es muy simple de explicar y yo que llevo tantas carreras la he visto mil veces con otros pilotos y ha pasado", continúa al respecto Marc Márquez, quien recuerda que "una vez que tu te caes, la otra moto no estaba ni preparada para hacer un 'time attack' porque no tenía otro neumático blando nuevo porque el que quedaba era con el que me había caído y no era por volver a salir, lo he intentado para ver que pasaba pero no tenía neumático nuevo y no tenía opción para la Q2".

"En el momento que te caes con otro piloto, si estuviese en la grava, al lado tuyo, pues te puedes interesar, pero si estaba en la pista lo único que haces al ir allí, viendo que estaba sentado y consciente, lo único que haces es estorbar a los comisarios y crear más peligro en la situación", explica Márquez sobre su reacción tras el accidente.

"Los comisarios y el equipo médico son los que tienen que cuidar del piloto y, lógicamente, una vez que ha acabado el entrenamiento me he interesado por él y he ido a verlo, a interesarme por su estado, pues me intereso por mis compañeros, pero ya digo que, dicho esto, si se me quiere atacar, que se me ataque, lo respeto, pero si alguien podía evitar la situación ese era Zarco", insistió sobre el accidente Márquez.

"Cuando se me ha cerrado de delante, lógicamente no me quería caer, pero cuando se me ha cerrado de delante, él iba por allí y pensé o lo pilla la moto o lo pillo yo, y si lo hubiese pillado yo lógicamente nos hubiésemos hecho daño tanto él como yo, así que, ha salido bien para los dos, pero estoy enfadado por cómo se ha producido, porque nos hemos escapado de una que podía haber sido mucho peor", recalcó al respecto el piloto de Honda. EFE

JLL/apa