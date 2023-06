La mexicana Vivir Quintana narra en "Corazón de ave" dificultades para vivir de la música

Inés Amarelo

Ciudad de México, 16 jun. La artista mexicana Vivir Quintana, ícono del feminismo en el país, relata en su nueva canción, "Corazón de ave", una etapa muy complicada en la que no conseguía vivir de la música y, por mucho que fuera su gran pasión, tuvo que regresar a su natal Coahuila, en el norte de México, relató en entrevista con EFE.

"'Corazón de ave' es como una analogía, cuando quieres mucho algo y por más que intentas e intentas, por más que tratas de lograr algo, no llegas", explicó la cantante, quien obtuvo reconocimiento internacional a través de "Canción sin miedo", un tema que reclama justicia por las mujeres abusadas y víctimas de feminicidio.

Quintana expuso que personalizó la música en la canción en una persona a la que quiere, pero no funciona. "Buscaba la música pero no lograba vivir de ella, era súper frustrante", dijo.

Ella se sentía abandonada por la música en aquel momento de su vida y contó que le dolía estar haciendo canciones y que no pasara nada.

Y tener ese momento capturado en "Corazón de ave", escrita en 2017, comentó, le hace aterrizar y tener la esperanza de que las cosas suceden, aunque "quizás no en el tiempo deseado, ni en la manera que quieres".

"Me hace acordarme mucho de esa persona que sigo siendo pero que va cambiando constantemente, esa que llegaba así de desesperada de no saber qué hacer. Es decirle 'mira, aquí estamos'. No desde punto del ego, mas bien un agradecimiento", expresó.

Un agradecimiento no solo a sí misma por haber continuado haciendo música, sino también a toda la gente que ha estado cerca de ella y que ha formado parte de su equipo, predominantemente femenino.

"Corazón de ave" es una de las canciones que ha ido sacando la artista en los últimos meses y que formarán parte de su disco, el primero "profesional", ya que el inicial que sacó lo grabó dentro de su armario.

"Me siento en el punto de aprovechar oportunidades, saber a cuáles decir sí y a cuales decir no", dijo.

"Estoy muy feliz de haber firmado con Universal, fue un paso fuerte porque el equipo que tengo la mayoría son mujeres súper talentosas con capacidad de entendernos", añadió.

Además, lleva años maquinando un proyecto de corridos sobre mujeres que están privadas de su libertad física por defenderse de su agresor. Está tratando este tema "con todo el respeto que se merece" y espera pronto poder darle forma.

"Estos temas son difíciles de digerir pero son cosas que están sucediendo todos los días, y la música es una forma por la que podemos denunciar muchas cosas", terminó. EFE

