La capitana de la selección femenina de Panamá no descarta dar una sorpresa en el Mundial

Ciudad de Panamá, 16 jun (EFE)- La capitana del la selección femenina de fútbol de Panamá, Marta Cox, dijo este viernes que su país puede dar una sorpresa a sus rivales en el Mundial que se jugará en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto.

"En algún momento también le podemos ganar a esos equipos. Nada está perdido. Mucha gente lo dan por perdido pero creo que Panamá es un rival fuerte", manifestó la jugadora que milita en Pachuca.

Panamá fue emparejada en el grupo F junto a Brasil, Francia y Jamaica, y debutará frente a la Canarinha el 24 de julio. El 29 se medirá con Jamaica y el 2 de agosto con Francia.

Cox dijo que viene trabajando con entusiasmo junto con sus compañeras.

"Siempre he dicho que voy a dar lo mejor de mí. Pero primero pienso por mi grupo, no pienso por mí, lo individual yo lo sé, mi capacidad, yo lo sé, pero yo soy del equipo y me gusta que mis compañeras resalten", dijo.

La capitana del equipo panameño advirtió que los partidos de preparación serán exigentes y darán una idea de lo que tiene el equipo para afrontar el Mundial.

"Los partidos que se vienen no son fáciles, con selecciones importantes como Colombia y España. Creo que es parte de nuestra preparación y hay que aprovecharlos al máximo", agregó Cox.

Resaltó el duelo contra la selección de Japón, a las que las panameñas ya se enfrentaron, en abril del 2021.

"Jugar contra Japón otra vez también es una cosa de loco. Lo importante de esto es que ellos nos ayuden tanto a nosotros, como nosotros a ellas y creo que es una experiencia muy bonita antes de llegar al Mundial", puntualizó. EFE

