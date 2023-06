El compositor Desmond Child cuenta "todo" sobre su vida y la industria musical en un libro

Nueva York, 16 jun. El compositor Desmond Child, de origen cubano y autor de éxitos como Livin' La Vida Loca", contará su vida e historias de la industria de la música en su primer libro, una autobiografía que se publicará el próximo 19 de septiembre y que le ha tomado seis años escribir, según dijo a EFE.

En "Livin' On a Prayer, Big Songs, Big Life" estarán "todos los chismes, todo, todo" sobre su vida, reiteró, y habrá sorpresas, aseguró el compositor detrás de éxitos de artistas como Cher, Bon Jovi, Ricky Martin, Aerosmith, Kathy Perry o Kiss, entre otros.

Child, que visitó Nueva York para asistir este jueves por la noche a la gala del Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos, al que ingresó en 2008, asegura que "se descubrirán cosas, todos mis secretos", y son muchos.

"Llegó el momento en que voy a cumplir los 70 este año -el 28 de octubre- y me tuve que poner las pilas y escribir mi libro para que no se olviden de mi", señaló durante su paso por la alfombra roja previo al acto en que Gloria Estefan pasó a ser la primera mujer latina en formar parte del Salón de la Fama de los Compositores.

Child indicó que ha trabajado seis años ininterrumpidos en su libro, en el que cuenta su recorrido hasta llegar a la cima convirtiéndose en un renombrado compositor, y que será publicado por Radius Book Group.

También reveló que su madre, la compositora cubana Elena Casals (1927-2012) estará presente en el manuscrito.

Recordó que el Premio La Musa, que otorga el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, por su sigla en inglés) que él cofundó, está inspirado en su progenitora.

"Hablo mucho de mi madre aunque no es su biografía, es mi autobiografía, pero está en el libro hasta la última palabra", afirmó Desmond Child, que fundó LSHOF junto al también compositor cubano Rudy Pérez.

La undécima gala del LSHOF está prevista para el 26 de octubre en Miami, sede del organismo.

Durante más de medio siglo, Child ha colaborado con los artistas más célebres del mundo creando éxitos atemporales, como "Livin' On A Prayer" y "You Give Love a Bad Name" de Bon Jovi, o "La copa de la Vida" y "Livin' la Vida Loca" que se convirtieron en éxitos en la voz de Ricky Martin, recuerda la editorial.