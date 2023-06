Jueves, 15 de junio de 2023

Madrid, 15 jun (EFE TV).-

PRESIDENCIA UE -Madrid- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto de presentación de la web de la presidencia española del Consejo de la UE y expone las prioridades para ese semestre. SEÑAL

(video) (foto) (audio) (directo)

ESTATUTO BECARIO -Madrid- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, firma con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo para el estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, el conocido como estatuto del becario.

(video) (foto) (audio)

SUCESOS LLUVIA -Ullastrell (Barcelona)- Encuentran a una persona muerta dentro de un vehículo en una riera del Vallès Occidental, seguimiento.

(video)

ELECCIONES GENERALES -Palma- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la Junta Directiva del PP de Baleares. SEÑAL

(video) (foto) (audio)

COOPERATIVAS ASAMBLEA -Murcia- El presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, asiste a la asamblea de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, Ucomur.

(video) (foto) (audio)

ASAMBLEA MADRID -Madrid- Isabel Díaz Ayuso cierra las consultas del presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, con los grupos parlamentarios para proponerla a continuación como candidata a la presidencia de la comunidad.

(video) (foto) (audio)

GOBIERNO CANTABRIA -Santander- Nuevo encuentro del comité ejecutivo del PRC para que la comisión negociadora dé cuenta del documento negociado con el PP para la investidura de María José Sáenz de Buruaga como la primera presidenta de Cantabria.

(vídeo) (foto) (audio)

GANADERÍA PROTESTAS -Valladolid- Los agricultores y ganaderos de Castilla y León están convocados por las organizaciones agrarias Asaja, UPA-COAG y UCCL para reclamar a las administraciones públicas ayudas urgentes que palíen los efectos de la sequía en sus explotaciones.

(video) (foto)

PREMIOS REY DE ESPAÑA -Madrid- Felipe VI preside el acto de entrega de la XL edición de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2023, los más prestigiosos del ámbito iberoamericano, creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

(video) (foto) (audio) (directo)

UNIVERSIDAD TERRITORIO -Benicàssim (Castellón)- La presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, y el ministro de Universidades, Joan Subirats, inauguran el curso de verano "Universidad y Territorio".

(video) (foto) (audio)

PREMIOS 15 JUNIO -Madrid- Felipe VI preside la audiencia a los miembros del jurado del “Premio 15 de junio a la concordia, la cohesión social y los valores constitucionales”.

(video) (foto)

INAUGURACION ELBULLI -Roses (Girona)- Inauguración del museo de elBulli 1846, un espacio concebido por el chef Ferran Adrià en el mismo lugar en que se encontraba su antiguo restaurante, donde se ofrecerá conocimiento sobre gastronomía.

(video) (foto) (audio)

CINE ESTRENO -Madrid- Posado del equipo de la película "El fantástico caso del Golem".

(video) (foto)

MAROON 5 -Madrid- La banda superventas Maroon 5 aterriza en el Wizink Center de Madrid ocho años después de su última visita con un repertorio que recogerá numerosos grandes éxitos de su carrera, como "Moves Like Jagger", "This Love", "Animals" o "She Will Be Loved".

(video) (foto)

FESTIVAL SÓNAR -Barcelona- Primera jornada del festival Sónar, que celebra su 30 aniversario.

(vídeo) (foto)

FESTIVAL SON DO CAMIÑO -Santiago de Compostela- Tokischa, rapera que se ha hecho conocida en el mundo de la música por sus letras explícitamente sexuales en las que presenta este aspecto de la humanidad como un elemento de empoderamiento femenino, es uno de los platos fuertes del primer día del festival O Son do Camiño. Monte do Gozo.

(video) (foto)

FÚTBOL REAL MADRID -Madrid- Presentación del centrocampista inglés Jude Bellingham como nuevo jugador del Real Madrid.

(video) (foto) (audio)

DEPORTES POLIDEPORTIVO -Madrid- Presentación de la tercera edición del Madrid Urban Sports, con la participación, entre otros, de los deportistas Daniel Dhers, medallista en Tokio 2020, Mia Catalano, plata en los World Scooter Street Women, y Xak, uno den el ránking nacional y noveno en el mundial de braking.

(video) (audio)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL