Jueves, 15 de junio de 2023 (22.00 GMT)

UE PRESIDENCIA

Acuerdos con Chile, México y el Mercosur, objetivos de la presidencia española de la UE

Madrid. España trabaja para que se cierren los acuerdos comerciales con Chile, México y el Mecosur en la cumbre de julio entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y, si no es así, que se den lo pasos "pasos sustantivos" para hacerlo cuanto antes, según anunció hoy el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien espera que esto ocurra durante la presidencia semestral de España de la UE, que comienza precisamente el próximo 1 de julio, según explicó este jueves el gobernante español en una comparecencia de prensa para presentar los objetivos del periodo.





GRECIA NAUFRAGIO

Nueve detebidos por el naufragio en aguas griegas que causó 78 muertos y cientos de desaparecidos

Atenas. Las autoridades griegas han detenido a nueve hombres de nacionalidad egipcia bajo la acusación de tráfico de personas como parte de las investigaciones del naufragio de un pesquero en el mar Jónico que causó el miércoles al menos 78 muertos y cientos de desaparecidos. Según informa la televisión pública ERT, los nueve sospechosos, quienes se encuentran entre los 104 rescatados del naufragio, se enfrentan a los cargos de formar una organización criminal con el fin de ejercer tráfico ilícito de inmigrantes.



UCRANIA GUERRA

Ucrania ve un avance lento pero seguro de sus tropas ante la fuerte resistencia rusa

Moscú/Kiev. Ucrania reconoce que el avance de sus tropas en la contraofensiva es lento debido a la resistencia de Rusia y los campos minados que le dificultan penetrar la defensa rusa, pese a lo cual da por seguro que habrá más progresos tras haber recuperado más de cien kilómetros cuadrados de territorio ocupado en diez días. La viceministra ucraniana de Defensa, Hanna Maliar, declaró que están "atacando en varias direcciones", pero que el enemigo también lo está haciendo en varias direcciones y "hay una confrontación muy seria" tanto en el sur como en el este del frente.



VENEZUELA ELECCIONES

El Parlamento venezolano abre el proceso para nombrar nuevos rectores electorales

Caracas. La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el oficialismo, aceptó este jueves la inédita renuncia de la mayoría de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y abrió el proceso para la designación de nuevas autoridades, una tarea que los diputados esperan completar lo más pronto posible. Con "urgencia parlamentaria", los legisladores acordaron aceptar las renuncias presentadas por las autoridades del CNE que son cercanas al chavismo, así como "revisar" el estatus de toda la directiva del ente, que incluye a los rectores relacionados con la oposición Enrique Márquez y Roberto Picón, quienes no han dimitido.

COLOMBIA GOBIERNO

Petro desmiente versión periodística sobre fuerte suma de dinero y asegura que buscan difamarlo

Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, desmintió este jueves una versión publicada por la revista Semana según la cual una fuente anónima lo señala como dueño de una fuerte suma de dinero supuestamente hurtada de casa de su exjefa de gabinete, Laura Sarabia, y aseguró que con ello se busca difamarlo. Estos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del presidente de la República, "buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas", declaró en un comunicado el presidente colombiano, quien se encuentra de visita oficial en Alemania.

RUSIA FORO

Rusia estudia creación de ruta marítima comercial común para América Latina

Moscú. Rusia estudia la posibilidad de crear una ruta marítima comercial común para todos los países de América Latina con el fin de reducir los costes de transporte, anunció hoy Borís Titov, comisionado para la protección de los derechos de los empresarios y presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba. La idea radica en la creación de un sistema único de transporte que acumule mercancías procedentes de América Latina para Rusia, y de Rusia para algún puerto de América Latina, de manera que la parte más larga del trayecto sea común para todos y por tanto, "más barata", afirmó en un panel del Foro Económico de San Petersburgo.



EEUU PENTÁGONO

EE.UU. acusa al joven autor de la filtración del Pentágono de transmitir datos clasificados

Washington. Jack Teixeira, el joven que estuvo detrás de una de las mayores filtraciones de documentos del Pentágono en la última década, fue acusado formalmente este jueves por transmisión de información de defensa nacional y extracción de información clasificada. El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que Teixeira, que era miembro de la Guardia Nacional, está acusado de seis cargos. El joven fue imputado el pasado mes de abril y este jueves fue acusado formalmente por estos hechos.

ITALIA JUSTICIA

El Gobierno de Meloni aprueba una controvertida reforma judiciales criticada por los magistrados

Roma. El Consejo de Ministros italiano aprobó este jueves una controvertida reforma de la Justicia que entre sus disposiciones más polémicas anula el abuso de poder y limita las escuchas telefónicas, lo que ha despertado las críticas de la principal asociación de magistrados del país. La reforma, contenida en un proyecto de ley que se tramitará ahora en el Parlamento, era una de las promesas del ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, quien calificó de "inadmisibles" las críticas de los jueces y lamentó que Silvio Berlusconi "no haya podido verlo" en vida.

GUATEMALA PRENSA

Estados Unidos está "muy preocupado" por la sentencia contra el periodista guatemalteco Zamora



Washington. Estados Unidos está "muy preocupado" por la sentencia a seis años de prisión contra el periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, quien había divulgado investigaciones de corrupción que involucran al presidente Alejandro Giammattei. Este veredicto "manda una señal muy preocupante para el periodismo y la libertad de expresión en Guatemala", advirtió en declaraciones a EFE un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., quien subrayó que "el Gobierno guatemalteco tiene la responsabilidad de brindar garantías de un juicio justo a todos los acusados".





BRASIL DEMOCRACIA

La Policía brasileña allana las oficinas de un senador bolsonarista por el intengo de golpe de Estado del pasado enero

Brasilia. La Policía Federal brasileña allanó este jueves oficinas y residencias del senador Marcos do Val, alineado con la ultraderecha que apoya al expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación sobre el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero. La operación abarcó desde las oficinas de Do Val en el Senado hasta sus residencias en Brasilia y en Vitoria, capital del estado de Espíritu Santo, donde tiene su domicilio particular y se encontraba este mismo jueves. EFE

int-szg/mf