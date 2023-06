El alcalde de Miami lanza su campaña presidencial bajo el lema "Es hora de que empecemos"

Miami, 15 jun. El alcalde de Miami, Francis Suárez, que el miércoles se inscribió como candidato en las primarias republicanas, publicó este jueves un video con el que arranca su campaña para las elecciones de 2024, a la que se presenta con el lema de "It's time we get started" ("Es hora de que empecemos").

"Me postulo para presidente, por tus hijos y los míos. Démosle el futuro que merecen. Es hora de poner las cosas en nuestras manos, es hora de empezar las cosas", señaló Suárez en su video de campaña.

El alcalde, que con su candidatura se ha convertido en el primer hispano en entrar en la carrera presidencial de EE.UU., pronunciará este jueves un discurso en la Biblioteca Reagan, en Simi Valley (California), en el que será el arranque formal de su campaña para hacerse con la nominación republicana.

Suárez se convierte además en el tercer republicano con intenciones de llegar a la Casa Blanca que es residente de Florida, después del expresidente Donald Trump (2017-2021) y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que van primero y segundo en las encuestas, respectivamente.

El video de campaña muestra al alcalde de Miami, de 45 años, trotando por sitios de esta ciudad del sur de Florida, incluida la casa en la se crió y la escuela a la que asistió, a la vez que desgrana sus logros durante sus dos mandatos al frente de este municipio, donde en los últimos años la industria inmobiliaria ha tenido un crecimiento significativo.

"Los llamados líderes estadounidenses confunden ser ruidosos con realmente liderar. Todo lo que Washington quiere hacer es luchar entre sí, en lugar de pelear por las personas que los pusieron en el cargo", asevera el alcalde en su video de campaña, en el que aparece con ropa deportiva.

El miércoles, medios estadounidenses informaron que Suárez presentó en la Comisión Federal Electoral (FEC, en inglés) los documentos oficiales para inscribir su candidatura en las primarias republicanas, en las que hay ahora 13 contendientes.

Días atrás ya había dejado caer sus intenciones de cara a las elecciones de 2024. En una entrevista con Telemundo 51, Suárez dijo la semana pasada que estaba "considerando seriamente" presentar su candidatura a las primarias del Partido Republicano, a las que también concurre el ex vicepresidente de EE.UU. Mike Pence (2017-2021).

Además, están en la lista el senador Tim Scott (único afroamericano); el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum; los exgobernadores Nikky Haley (Carolina del Sur), Chris Christie (Nueva Jersey) y Asa Hutchinson (Arkansas); los empresarios Ryan Binkley, Perry Johnson y Vivek Ramaswamy y Larry Elder, una antigua figura de medios conservadores.

Suárez, de 45 años, fue elegido alcalde de Miami en 2017 y reelegido en 2021 para un nuevo período de cuatro años.

Antes de su primera elección como alcalde en 2017, fue comisionado (concejal) de la ciudad de Miami durante ocho años.

Su padre, Xavier Suárez, fue alcalde de Miami en las décadas de 1980 y 1990, aunque su última victoria en 1997 fue anulada luego de una investigación por fraude electoral.

Como alcalde, Suárez ha buscado situar a Miami en el mapa de la nueva era tecnológica, la innovación y el emprendimiento, incluyendo el sector de las criptomonedas y la inteligencia artificial.

Ha estado también rodeado de cierta polémica. En mayo pasado, el diario Miami Herald informó que un promotor inmobiliario supuestamente le pagó al menos 170.000 dólares en los últimos dos años para "ayudar a reducir la burocracia y obtener permisos" clave para un proyecto inmobiliario "estancado".

El mandatario sostiene que ese trabajo no estaba relacionado con su labor en la Alcaldía.