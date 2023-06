Ekeler, estelar de los Chargers, se queja de los contratos de los corredores en la NFL

Redacción Deportes, 14 jun. Austin Ekeler, corredor estelar de Los Angeles Chargers, expresó este miércoles su malestar con los bajos contratos con los que los equipos de la NFL han limitado a los corredores de cara a la temporada 2023.

"Creo que con lo que acaba de suceder en la atmósfera alrededor del mercado de corredores ha sido bastante difícil para todos", señaló el líder en yardas por tierra de los Chargers en 2022.

Austin Ekeler ganará en su último año con Los Angeles en este 2023, 6.2 millones de dólares, una cantidad muy por debajo del que perciben los mejores 'quarterbacks', receptores, alas cerradas, apoyadores, alas defensivas, entre otras posiciones.

En la NFL el salario promedio de un corredor es apenas más alto que el de los 'fullbacks', los integrantes de equipos especiales y los pateadores.

El nacido en Lincoln, Nebraska, hace 28 años intentó en esta temporada baja firmar una extensión de contrato sustanciosa con los Chargers, pero no encontró disposición para negociar, ni tampoco le dieron opción de salir a otro equipo.

"Entiendo que tengo un año más de contrato y que estoy obligado a estar aquí. Quería ir a hurgar para ver si había más valor en algún otro lado, pero está bien. Tendré mi último año aquí y haré lo que pueda", aceptó.

Ekeler no es el único corredor estelar que no encontró una remuneración satisfactoria en esta temporada baja.

Los Cowboys cortaron a Ezekiel Elliott para deshacerse de su carga salarial. Los Raiders etiquetaron a Josh Jacobs como jugador franquicia para que cumpla con su último año de contrato en 2023.

En los Giants, Saquon Barkley dijo el lunes pasado que esperará hasta la fecha límite, el próximo 17 de julio, para ver si logra una extensión satisfactoria en su contrato y aunque aún está comprometido en 2023 con su equipo admitió que ha considerado parar de no lograrlo. Todas estas situaciones las criticó Ekeler.

"No vale que te digan que vas a tener que arriesgarlo todo en un contrato de un año; no puedes ponerlos en esa situación y no darles una opción, para mí eso es difícil de aceptar". EFE

as/rcg/cav