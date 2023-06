Temas del día de EFE Internacional del 14 de junio de 2023 (20.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - Las tropas ucranianas continúan su avance en el este y sur de Ucrania con el fin de romper las líneas enemigas entre las regiones de Donetsk y Zaporiyia, donde Rusia parece resistir las embestidas, ante la atenta mirada de la OTAN, que se dispone a enviar más armamento a Kiev para ayudar a recuperar territorio. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Enviado).

Bruselas - Los ministros de Defensa de la OTAN celebrarán el jueves y el viernes la última reunión ministerial aliada antes de la cumbre en Vilna del 11 y 12 de julio, en la que seguirán preparando el refuerzo de sus planes de disuasión y defensa y el incremento de su apoyo a Ucrania. (Texto) (Audio) (Vídeo)(Enviado).

Ginebra - "Existe riesgo de enfermedades en medio de las localidades inundadas, en donde las fuentes de suministro de agua han quedado contaminadas", indicó el jefe de la delegación de CICR en Ucrania, Juerg Eglin, en una videoconferencia desde Jersón sobre la rotura de la presa de Nova Kajovka el 6 de junio. (Texto) (ENVIADO)

Leópolis (Ucrania) - Los ucranianos envían miles de libros para reponer los destruidos en el frente y en las antiguas regiones ocupadas y para proporcionar alivio a los niños locales en medio de la devastación, ya que más de 570 bibliotecas resultan dañadas y los libros en ucraniano son deliberadamente confiscados por Rusia en las zonas que controla. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto) (ENVIADO)

RESERVA FEDERAL

Washington - La Reserva Federal decidió hoy tomarse una pausa y no subirá este mes los tipos de interés, aunque no descartó seguir subiéndolos en el futuro si es necesario. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)(Enviado).

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires - Concluye en Argentina el plazo para la inscripción de alianzas electorales con vistas a los comicios legislativos y presidenciales de octubre, para las cuales el oficialismo mantiene la incertidumbre sobre si acudirá con un candidato de consenso o celebrará primarias, como la oposición. (Texto)

ITALIA BERLUSCONI

Milán (Italia) - La catedral de Milán acogió el funeral de Estado del ex primer ministro y magnate Silvio Berlusconi con la presencia de autoridades italianas y europeas, en una jornada de luto nacional que ha irritado a sus opositores en vida. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo) (ENVIADO)

GRECIA NAUFRAGIO

Atenas - Una nueva tragedia migratoria en el Mar Jónico se ha cobrado la vida de al menos 78 personas, al hundirse un barco en el que iban cientos de personas, por lo que las autoridades griegas temen que el número de víctimas sea mucho mayor. (Texto) (Foto) (ENVIADO)

ONU REFUGIADOS

Ginebra - El número total de refugiados y desplazados internos en el mundo alcanzó los 110 millones, una cifra récord alimentada por recientes conflictos como los de Ucrania o Sudán, según el informe anual publicado este miércoles por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (Texto) (Audio) (Vídeo). (ENVIADO)

- El flujo de refugiados y personas que requieren protección internacional en el continente americano aumentó un 17 % en 2022 frente al año anterior, lo que colocó su cifra total en seis millones de personas, la mayoría de ellas de origen venezolano. (ENVIADO)

FUKUSHIMA VERTIDO

Okuma (Japón) - La accidentada central nuclear de Fukushima ultima los preparativos para verter este verano al mar toneladas de agua contaminada de radiación y depurada, una controvertida medida para la que se aguarda también al visto bueno de expertos internacionales. Por Antonio Hermosín (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Soma (Japón) - Tras más de una década lastrados por la crisis nuclear de 2011, los pescadores de Fukushima temen ahora que el inminente vertido al Pacífico de la planta atómica torpedee sus esfuerzos para volver a la normalidad, pese a las garantías de seguridad de las autoridades niponas. Por Antonio Hermosín (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

CHILE UE

Santiago de Chile - El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibe en el palacio La Moneda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de su gira por varios países de la región para preparar la Cumbre UE-CELAC que se celebrará en Bruselas los días 17 y 18 de julio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

GUATEMALA PRENSA

Ciudad de Guatemala - El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, principal crítico del Gobierno que preside Alejandro Giammattei, fue condenado este miércoles a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero. (Texto (Foto) (Vídeo)(Enviado).

PREMIOS PRINCESA CONCORDIA

Madrid - La ONG británica "Mary's Meals", dedicada a garantizar una comida nutritiva diaria en la escuela para los niños en los países más pobres del mundo, fue galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2023. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (ENVIADO)

JENNIFER LAWRENCE

Madrid - La estrella de Hollywood y heroína de acción Jennifer Lawrence ha mostrado con frecuencia su faceta cómica y espontaneidad en programas de televisión y alfombras rojas, pero por primera vez vuelca todo ese potencial en una película hecha a su medida, "No Hard Feelings", que presentó este miércoles en Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

AGENDA INFORMATIVA

17:00h.- Yotoco (Colombia).- COLOMBIA ESPAÑA.- La reina Letizia visita la localidad colombiana de Yotoco, en el departamento de Valle del Cauca, para conocer programas financiados por la Cooperación Española, como una finca cafetera y proyectos productivos de mujeres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana - CUBA IRÁN - Cuba e Irán firman una serie de acuerdos bilaterales para estrechar lazos, en la primera jornada de la visita oficial del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a La Habana, última parada de su gira por América Latina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- Un tribunal hondureño dará a conocer el fallo del juicio contra el excandidato presidencial independiente Santos Rodríguez Orellana, excapitán del Ejército, su esposa y su suegra, por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado. (Texto)

13:00h.- La Habana.- CUBA EEUU.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ofrece la conferencia inaugural del Segundo Seminario Internacional sobre las “Implicaciones jurídicas de la Ley Helms-Burton en el ordenamiento estadounidense y su impacto a la luz del Derecho Internacional". Aula Magna de la Universidad de La Habana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Macará (Ecuador).- ECUADOR PERÚ.- Ecuador y Perú inauguran su segundo Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), que permitirá el tránsito migratorio entre la provincia ecuatoriana de Loja y la región peruana de Piura.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU CINE.- Estreno mundial de la película "Scream of my blood" (dentro del Festival de cine de Tribeca), un documental con la historia de Gogol Bordello, grupo ucraniano que está entre los famosos de música gitana. The Indeed Theater. Spring Studios. (Texto)

22:00h.- Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA - Un coronel y ocho soldados serán juzgados por un tribunal de Guatemala por su implicación en el asesinato de ocho indígenas durante una manifestación en el noroeste del país en octubre de 2012. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- ONU PAZ.- El Consejo de Seguridad de la ONU discute medidas para la promoción de la paz en un debate en el que participan el secretario general, António Guterres, y el gran imán de Al-Azhar, considerado por algunos musulmanes como la máxima autoridad islámica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Naciones Unidas - ONU GENOCIDIO - La asesora de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, ofrece una rueda de prensa sobre su reciente visita a Brasil. (Texto)

Nueva York - EEUU MUSEOS - Festival de la Milla de los Museos, un evento anual en el que todos los museos de la Quinta Avenida abren gratuitamente durante tres horas a todos los públicos. (Texto)

