Miércoles, 14 de junio de 2023

Madrid, 14 jun (EFE TV).-

PARTIDOS PP.- Santander.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la ejecutiva de su partido en Cantabria tras aprobar éste un acuerdo con el PRC, que facilita la investidura de la candidata popular sin necesitar a Vox. SEÑAL PP

(video) (foto) (audio)

PARTIDOS PODEMOS.- Madrid.- La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra presenta la estrategia estatal de Infancia y Adolescencia.

(video) (foto) (audio)

ASAMBLEA REGIONAL.- Murcia.- Se celebra el Pleno de constitución de la Asamblea Regional de Murcia en su XI Legislatura.

(video) (foto) (audio)

PARTIDOS PSOE.- Valencia.- Los cabezas de lista del PSOE al Congreso y al Senado registran sus candidaturas por Valencia.

(video) (foto) (audio)

AYUNTAMIENTO BARCELONA.- Barcelona.- La alcaldesa en funciones de Barcelona, Ada Colau, preside el último pleno de la corporacion municipal antes de la elección de nuevo alcalde el próximo sábado.

(video) (foto) (audio)

ESPAÑA COYUNTURA.- Madrid.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene en un foro económico organizado por Cinco Días.

(video) (foto) (audio)

ESPAÑA COYUNTURA.- Madrid.- La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, clausura las jornadas por el 45º aniversario de Cinco Días.

(video) (foto) (audio)

REGADIOS DOÑANA.- Madrid.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) y con el gerente de Freshuelva.

(video) (foto) (audio)

LICENCIAS VTC.- Barcelona.- Los taxistas de Barcelona se movilizan este miércoles por el centro de Barcelona para reclamar que no se liberalicen las autorizaciones de VTC interurbanas.

(video) (foto) (audio)

DELITOS ODIO.- Madrid.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con la Federación Estatal LGTBI+ para tratar el aumento de discursos de odio y las agresiones a personas trans.

(video) (foto) (audio)

JUICIO TRATA.- Madrid.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un hombre y una mujer acusados de vender a su hija de 12 años para que viviera como pareja del hijo de los compradores, también menor.

(video) (foto) (audio)

ESPAÑA HOLANDA.- Algeciras (Cádiz).- Felipe VI y el rey Guillermo de Holanda asisten a las jornadas de trabajo "Acelerando la transición energética de Europa, corredor marítimo de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa (Algeciras-Rotterdam)".

(video) (foto) (audio)

COLOMBIA ESPAÑA.- Cartagena de Indias.- La reina Letizia visita diversos proyectos de la cooperación española en su última jornada en Colombia.

(video)(audio)(foto)

AGUAS PLAYAS.- Zarautz (Gipuzkoa).- Prohibido el baño en la playa de Zarautz por la mala calidad del agua.

(video)

DAVID BISBAL (ENTREVISTA). -Madrid.- Entrevista con David Bisbal por el inicio de una nueva gira, "Me siento vivo tour".

(video) (foto) (audio)

PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- Oviedo.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia da a conocer el fallo de este galardón, al que se han presentado 47 candidaturas de 18 nacionalidades. SEÑAL ORGANIZACIÓN.

(video) (foto) (audio)

THE WHO.- Barcelona.- El legendario grupo británico The Who ofrece un concierto en el Palau Sant Jordi, el primero de su larga trayectoria en la capital catalana.

(video) (foto) (audio)

JENNIFER LAWRENCE.- Madrid.- Ganadora de dos Oscar y heroína de acción más taquillera gracias a la saga "Los juegos del hambre", Jennifer Lawrence presenta en Madrid su regreso a la comedia, "Sin malos rollos", junto a su compañero de reparto Andrew Barth Feldman y el director Gene Stupnitsky.

(video) (foto) (audio)

GLORIA TREVI.- Madrid.- Posado con la estrella mexicana de la música Gloria Trevi por su participación en el ciclo Universal Music Festival que tendrá lugar en el Teatro Real a finales de julio.

(video) (foto)

FÚTBOL BARCELONA. Barcelona.- Reunión ordinaria del Senado del FC Barcelona, con la presencia del presidente del club, Joan Laporta, que realizará una alocución al inicio del acto.

(video) (foto) (audio)

