Miércoles, 14 de junio de 2023 (08.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Al menos tres muertos en Odesa y otros tres en la provincia de Donetsk por ataques rusos

Kiev. Al menos tres personas murieron y otras siete resultaron heridas al alcanzar un misil ruso lanzado la pasada madrugada contra Odesa un almacén de una empresa dedicada al comercio, informó el Ministerio del Interior ucraniano en un comunicado. Otros dos civiles han muerto en Kramatorsk y un tercero en Kostiantinivka como consecuencia de ataques rusos contra estas dos localidades de la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, situadas cerca de la línea del frente. Dos personas han resultado heridas en Kramatorsk y otra ha sufrido lesiones en Kostiantinivka durante el ataque. Por otro lado, el alcalde de la ciudad ucraniana de Krivi Rig elevó hoy a 12 el número muertos en el ataque de la madrugada del martes lanzado por Rusia contra el municipio.

UCRANIA GUERRA

Zelenski denuncia la presencia de componentes de países aliados en los misiles rusos

Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado en su último discurso a la nación que uno de los misiles utilizados por Rusia en el ataque que el martes mató a 12 personas en la ciudad ucraniana de Krivi Rig contenían componentes fabricados en países aliados de Ucrania. El presidente ucraniano dijo que altos funcionarios ucranianos se reunieron el martes con diplomáticos de los países de los que provenían los componentes de producción no rusa encontrados en el misil lanzado contra Krivi Rig para pedirles medidas que corten el flujo de estas piezas hacia Rusia.

EL SALVADOR VIOLENCIA

El Congreso de El Salvador aprueba suspender por 30 días más garantías constitucionales

San Salvador. La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó en la medianoche de este miércoles suspender por 30 días más la suspensión de algunas garantías constitucionales en el contexto de una polémica medida de régimen de excepción implementado para "combatir" a las pandillas. La medida, que se prolonga hasta finales de julio 2023, fue aprobada por los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados a petición del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele sin un estudio previo con 67 votos de los 84 diputados. Las garantías constitucionales suspendidas son el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.

ONU REFUGIADOS

Las guerras como Ucrania o Sudán elevan el flujo de refugiados al récord de 110 millones

Ginebra. El número total de refugiados y desplazados internos en el mundo alcanzó los 110 millones, una cifra récord alimentada por recientes conflictos como los de Ucrania o Sudán, según el informe anual publicado este miércoles por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El documento, que se publica como es habitual a pocos días de la celebración del Día Mundial de los Refugiados el 20 de junio, también destaca un aumento anual sin parangón desde que ACNUR se fundó en 1951: se pasó de 89,3 millones de refugiados y desplazados a finales de 2021 a 108,4 millones a finales de 2022, 19,1 millones más.

SUDÁN REBELIÓN

Médicos de Sudán registran al menos a 958 civiles muertos en dos meses de combates

Jartum. El Sindicato de Médicos de Sudán afirmó este miércoles que al menos 958 civiles han muerto en los dos meses de combates entre el Ejército regular y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), e indicó que el recuento no incluye "un gran número de víctimas" en el oeste del país. El sindicato, que cuenta con una amplia red de colaboradores en los centros médicos del país, señaló que más de 4.746 civiles resultaron heridos desde el inicio de las hostilidades, el 15 de abril, si bien advirtió que los números son inferiores a los reales, ya que "muchos fallecidos y heridos" en Jartum y otras áreas del país "no están incluidos".

R.UNIDO VIOLENCIA

La Policía antiterrorista colabora en la investigación sobre los ataques de Nottingham

Londres. La Policía antiterrorista británica colabora en la investigación sobre los ataques del martes en la ciudad inglesa Nottingham, donde dos estudiantes de 19 años murieron y un hombre de 50 años también perdió la vida por arma blanca. Un hombre de 31 años, cuya identidad no ha sido facilitada, permanece detenido como presunto autor de los ataques violentos, que dejaron también tres heridos tras ser arrollados por una furgoneta. Si bien la unidad antiterrorista colabora en las pesquisas que encabeza la Policía del condado de Nottinghamshire, norte inglés, aún no se ha confirmado un posible vínculo con el extremismo.

EE. UU. TRUMP

Trump hace historia con la primera acusación penal federal de un expresidente de EE. UU.

Miami (EE. UU.). Donald Trump pasó este martes a la historia de EE. UU. como el primer expresidente en enfrentar una acusación federal criminal por 37 cargos relacionados con almacenar y negarse a devolver documentos confidenciales al término de su gobierno, una acusación de la que se declaró "no culpable" ante un juez de Miami. Horas después, durante un evento de campaña en Nueva Jersey, Trump dijo: "Nombraré a un fiscal especial de verdad para perseguir al presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia criminal de Biden".

ITALIA BERLUSCONI

El funeral de Estado de Berlusconi reúne en Milán a autoridades nacionales y europeas

Milán (Italia). El funeral de Estado del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido el lunes a los 86 años de edad, reunirá hoy en la catedral de Milán (norte), su ciudad natal, a sus familiares y allegados, así como autoridades nacionales y europeas, entre otros asistentes. Las exequias darán comienzo a las 15.00 hora local (13.00 GMT) en el "Duomo" presididas por el arzobispo de Milán, monseñor Mario Delpini, mientras el país vive una jornada el luto nacional con las banderas a media asta en señal de duelo. La decisión del Gobierno de rendir este alto tributo a Berlusconi, así como la de decretar una jornada de luto nacional, han recibido numerosas críticas por parte de algunos de sus oponentes.

YIHADISTAS FILIPINAS

Matan en un operativo militar al líder de una célula filipina del Estado Islámico

Manila. El Ejercito de Filipinas confirmó este miércoles la muerte del líder del grupo yihadista Maute, Abu Zacharia, durante una operación en la sureña ciudad de Marawi, que permaneció tomada por extremistas de este grupo afiliado al Estado Islámico (EI) durante cinco meses en 2017. El yihadista, que estuvo implicado en aquel ataque a Marawi y asumió el liderazgo del grupo en 2019, fue abatido en un operativo militar, confirmó a EFE una fuente del Ejército sin revelar más detalles de la misión.

KENIA EXPLOSIÓN

Ocho policías muertos en Kenia por la explosión de una mina terrestre

Nairobi. Ocho policías murieron este martes en el este de Kenia por la explosión de una mina terrestre que destrozó el vehículo en el que realizaban una patrulla, confirmaron las fuerzas de seguridad en declaraciones que publican hoy medios locales. El incidente ocurrió en la localidad de Bodhei, en la frontera de los condados de Garissa y Lamu, ambos fronterizos con Somalia. El suceso acaeció un día después de que el comisionado de la Región Noreste, John Otieno, responsable de seguridad en la zona, instara a las comunidades locales a ayudar al Gobierno en la lucha antiterrorista.

LÍBANO PRESIDENCIA

El Parlamento libanés se reúne de nuevo para elegir a un jefe de Estado

Beirut. El Parlamento del Líbano realizará hoy un nuevo intento de elegir a un jefe de Estado, su primera votación en casi cinco meses y la duodécima desde que la presidencia del país quedara vacante el pasado noviembre, sin demasiadas esperanzas de que ningún candidato vaya a obtener la mayoría necesaria. Jihad Azour, exministro libanés de Finanzas y director desde 2017 del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Oriente Medio y Asia Central, es considerado el postulante más fuerte de cara a la sesión de hoy.

SIRIA ISRAEL

Siria acusa a Israel de herir a un soldado en nuevo ataque contra las afueras de Damasco

Beirut. Siria acusó hoy a Israel de herir de gravedad a uno de sus soldados en un nuevo ataque con misiles presuntamente perpetrado de madrugada por la aviación del Estado judío contra las afueras de Damasco, informó la agencia oficial de noticias siria SANA. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró en un comunicado que algunos de los proyectiles impactaron en almacenes pertenecientes a las milicias proiraníes, aliadas del Gobierno del presidente sirio, Bachar al Asad. Según el recuento de este ONG, este ataque eleva a 18 el número de acciones lanzadas por Israel contra territorio sirio en lo que va de año, 14 de ellos aéreos y los cuatro restantes terrestres. EFE

