Miércoles, 14 de junio de 2023 (04.00 GMT)

EEUU TRUMP

Trump hace historia con la primera acusación penal federal de un expresidente de EE.UU.

Miami. El expresidente Donald Trump pasó este martes a la historia de EE.UU. como el primero en enfrentar una acusación federal criminal por 37 cargos relacionados con almacenar y negarse a devolver documentos confidenciales al término de su gobierno, una acusación de la que se declaró "no culpable" ante un juez de Miami. El precandidato republicano a la elecciones de 2024, vestido de traje azul y corbata roja, se mantuvo la mayor parte de la audiencia, de cerca de una hora, con los brazos cruzados. El juez Jonathan Goodman no tuvo que leer la lista de los 37 delitos que enfrenta Trump, pues sus dos abogados así lo consintieron. "Ciertamente nos declararemos no culpables", dijo Todd Blanche, uno de ellos.

UCRANIA GUERRA

Once muertos tras un ataque ruso contra la ciudad natal de Zelenski

Kiev. Once civiles han muerto en las últimas horas en la ciudad de Krivi Rig, de donde es natural el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un ataque ruso con misiles que alcanzó anoche un edificio residencial de cinco plantas y otras infraestructuras civiles e industriales. “El cuerpo de otra persona muerta ha sido recuperado de entre los escombros”, escribió el jefe de la administración militar de la zona, Serhiy Lysak. El ejército ucraniano continúa su paulatino avance hacia la región de Zaporiyia, contraofensiva en la que ha logrado reconquistar varias localidades.

UCRANIA GUERRA PUTIN

Putin predice fracaso de contraofensiva ucraniana y adelanta renuncia al acuerdo del grano

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, predijo hoy el fracaso de la actual contraofensiva ucraniana en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, y adelantó que Moscú se está planteando seriamente abandonar el acuerdo de grano del mar Negro. En cambio, Kiev asegura haber recuperado desde el pasado 4 de junio un total de siete localidades, equivalentes a una superficie de 90 kilómetros cuadrados. Al reunirse con los corresponsales de guerra y los blogueros militares rusos en el Kremlin, Putin adelantó, además, que Rusia se plantea retirarse "ahora" del acuerdo de grano del mar Negro auspiciado por Turquía y la ONU, que expira a mediados de julio, por considerarse engañado.

ONU REFUGIADOS

Las guerras como Ucrania o Sudán elevan el flujo de refugiados al récord de 110 millones Antonio Broto

Ginebra. El número total de refugiados y desplazados internos en el mundo alcanzó los 110 millones, una cifra récord alimentada por recientes conflictos como los de Ucrania o Sudán, según el informe anual publicado este miércoles por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El documento, que se publica como es habitual a pocos días de la celebración del Día Mundial de los Refugiados el 20 de junio, también destaca un aumento anual sin parangón desde que ACNUR se fundó en 1951: se pasó de 89,3 millones de refugiados y desplazados a finales de 2021 a 108,4 millones a finales de 2022, 19,1 millones más.

ITALIA BERLUSCONI

El luto nacional y los funerales de Estado por Berlusconi generan controversia en Italia

Roma. La decisión del Gobierno italiano de decretar mañana, miércoles, una jornada de luto nacional, en coincidencia con los funerales de Estado en la catedral de Milán (norte de Italia), por el ex primer ministro Silvio Berluconi, fallecido este lunes a los 86 años, está generando polémica en el país. Más de 10.000 personas han firmado en pocas horas una petición online en apoyo del rector de la Universidad para Extranjeros de Siena (centro), que ha decidido no izar a media asta las banderas del centro educativo como ha ordenado el Ejecutivo de centroderecha, mientras varios miembros de la oposición progresista han mostrado su rechazo y han calificado la orden de "inadecuada".

R.UNIDO VIOLENCIA

Varios ataques perpetrados por un hombre dejan tres muertos y tres heridos en Nottingham

Londres. Un hombre de 31 años ha sido detenido como presunto autor de tres ataques violentos en el centro de Nottingham (norte de Inglaterra) que la Policía considera conectados entre sí y que dejaron tres muertos por arma blanca y tres heridos arrollados por una furgoneta. Los investigadores no han establecido por ahora las motivaciones del agresor y mantienen la "mente abierta" al respecto, indicó a la prensa la jefa de la Policía del condado de Nottinghamshire, Kate Meynell, que colabora en las pesquisas con la unidad antiterrorista de las fuerzas de seguridad británicas. Los fallecidos son dos estudiantes de la universidad local, ambos de 19 años, y un hombre de 50, mientras que otro varón está ingresado en estado crítico y dos personas sufrieron heridas leves.

MERCOSUR UE

Von der Leyen pide usar "la ventana de oportunidad" para un acuerdo político Mercosur-UE

Buenos Aires. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo este martes que el acuerdo "político" de la UE con el Mercosur tendría que concluirse "antes de que venza el año" para aprovechar "la ventana de oportunidad", tras una reunión que mantuvo con el presidente argentino, Alberto Fernández. "Tendríamos que fijarnos un objetivo ambicioso, que se concluya como muy tarde antes de que venza el año", dijo Von der Leyen en una rueda de prensa conjunta con Fernández en la Casa Rosada (sede del Gobierno argentino), y aclaró que se trata del "acuerdo político".

EEUU OBITUARIO

Muere el escritor Cormac McCarthy a los 89 años

Nueva York. El escritor Cormac McCarthy, autor de novelas como "La carretera" o "No es país para viejos", murió este martes a los 89 años, según han confirmado su hijo John y la editorial Penguin Random House, que ha publicado sus novelas en los últimos años. John McCarthy dijo que su padre murió por causas naturales en su domicilio de Santa Fe (Nuevo México), en unas declaraciones publicadas por la periodista Alexandra Alter del The New York Times.

R.UNIDO BEATLES

McCartney dice que la inteligencia artificial ayudó a terminar un disco de los Beatles

Londres. El legendario músico británico Paul McCartney ha admitido este martes que se ha recurrido a la inteligencia artificial (IA) para ayudar a crear "el disco final de los Beatles", con voz del fallecido John Lennon. En declaraciones al programa "Today" de la BBC, McCartney, de 80 años, dijo que la tecnología se utilizó para "sacar" la voz de Lennon de un antiguo demo musical para que pudiera completar la canción. "La acabamos de terminar y se lanzará este año", explicó el exintegrante de los "cuatro fabulosos" de Liverpool, si bien no nombró la canción, aunque se estima, según la BBC, que se trataría de una composición de Lennon llamada "Now and then", que data de 1978.

NIGERIA NAUFRAGIO

Mueren más de cien personas en el naufragio de un barco en Nigeria

Lagos. Más de cien personas murieron en el naufragio de un barco ocurrido en la madrugada de este lunes en el río Níger, en el oeste de Nigeria, según informó este martes la Policía. La embarcación volcó en la localidad de Ebbu, en el estado de Kwara, después de regresar del pueblo de Egboti, en el vecino de estado de Níger, donde los pasajeros habían asistido a una boda. El portavoz del Comando de la Policía Estatal de Kwara, Ajayi Okasanmi, confirmó el naufragio y precisó que murieron al menos 103 personas.

COLOMBIA ESPAÑA

La reina Letizia, testigo de cómo el agua potable ha revolucionado la vida de un barrio

Cartagena (Colombia). La reina Letizia visitó este martes el barrio de Villa Hermosa, uno de los más pobres de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, donde fue testigo del cambio radical que ha experimentado gracias a la implantación de la red de agua potable y de alcantarillado mediante un proyecto financiado por la cooperación española. Situado en los suburbios de la ciudad caribeña, adonde se llega a través de un camino de arena bacheado, el asentamiento dio la bienvenida a la reina, con botas y el chaleco rojo de la cooperación española, y a la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, en medio de un intenso calor.

CIENCIA SALUD

Vivir más y enfermar menos está relacionado con nuestra resiliencia inmunitaria

Redacción Ciencia. Hay personas que viven más que otras y que resisten mejor a las infecciones. Uno de los factores que pueden influir es la capacidad de mantener o restablecer las funciones inmunológicas, la llamada “resiliencia inmunitaria”, según un estudio que publica Nature Communications. La investigación evaluó los niveles de resistencia inmunitaria en más de 48 000 personas de diferentes edades, y los individuos con niveles óptimos de resiliencia inmunitaria tenían más probabilidades de vivir más tiempo, resistir a las infecciones por gripe y VIH, así como al sida una vez desarrollada esta enfermedad. EFE

