El Ejército de Sudán acusa a los paramilitares de asesinar al gobernador de Darfur Oeste

Jartum, 14 jun. El Ejército y el Consejo Soberano de Sudán acusaron hoy al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de acabar este miércoles con la vida del gobernador de Darfur Oeste, Jamis Abdala Abkar y condenaron enérgicamente este "ataque traidor".

"El gobernador asesinado es uno de los líderes de los movimientos signatarios del Acuerdo de Paz de Juba, asumió su cargo en virtud del pacto y no tiene nada que ver con el curso del conflicto entre las Fuerzas Armadas y los rebeldes", informó el Ejército en un comunicado.

El presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdelfatah Al Burhan, lamentó el asesinato de Abkar en Geneina, la capital de Darfur Oeste, y destacó su papel en el Acuerdo de Yuba, sellado en 2020 con los movimientos de lucha armada y que estipulaba la reconstrucción de zonas afectadas por los conflictos que han azotado Sudán en las últimas décadas.

La televisión oficial sudanesa detalló que las Fuerzas de Apoyo Rápido mataron al gobernador del estado Darfur Oeste horas después de su secuestro.

Un miembro de la oficina ejecutiva, Al Safeq Hasan, dijo en declaraciones recogidas por la televisión sudanesa que "responsabilizaban a las FAR de la seguridad de Abkar", antes de conocer el desenlace, si bien las FAR no se han pronunciado al respecto ni han confirmado ni desmentido los hechos de momento.

El movimiento Alianza Sudanesa responsabilizó también a las FAR de la muerte del gobernador de Darfur Oeste y aseguró que "la muerte de Jamis Abdala Abkar viola la ley humanitaria de los derechos de los presos", y además afirmó que se "preserva el derecho de respuesta".

La ciudad de Geneina, capital de Darfur Oeste, es escenario de choques entre el Ejército regular y las FAR desde que estalló el conflicto entre ambos hace ya dos meses, el pasado 15 de abril, aunque los enfrentamientos adquirieron tintes étnicos por la lucha entre los paramilitares y combatientes de las tribus árabes contra la tribu africana de Al Masalit, a la que pertenecía Abkar.

El conflicto en Sudán ha provocado el desplazamiento interno y externo de más de 2,2 millones de personas, según las agencias de Naciones Unidas, una cifra que se añade a los 3,7 millones de desplazados internos con los que ya contaba el país, principalmente en Darfur.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el martes que al menos 866 personas han muerto y otras 6.083 han resultado heridas desde el inicio de los combates en Sudán, y señaló que sus datos están actualizados hasta el 6 de junio y fueron facilitados por el Ministerio de Salud sudanés.

Desde el estallido del conflicto, las partes acordaron más de una decena de treguas auspiciadas por diferentes mediadores internacionales, pese a que de todas las pausas humanitarias acordadas solo respetaron íntegramente la última de 24 horas que se llevó a cabo entre el pasado sábado y domingo. EFE

