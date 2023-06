Detenidos al menos cinco activistas en Cuba tras protestar en dos ciudades de la isla

La Habana, 14 jun. Al menos cinco activistas e intelectuales cubanos, entre ellos la académica Alina Bárbara Hernández, fueron detenidos este miércoles, según informaron distintas organizaciones y pudo confirmar EFE.

Los arrestos sucedieron en dos ciudades: La Habana y la occidental Matanzas, de acuerdo con ONG como Amnistía Internacional (AI), Cubalex y el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (Instar).

"Hemos recibido información de las detenciones arbitrarias de Alina Bárbara López, Fernando Vázquez, Diasniurka Salcedo, Ana Mary García y Nubia Gavilán. El Gobierno cubano debe ponerles en libertad de inmediato, nadie debe ser detenido por el ejercicio de su libertad de expresión y de reunión pacífica", censuró AI.

En el caso de Hernández, la detención ocurrió "sobre las 9.30 frente al estadio de Matanzas cuando iba para (...) su trabajo", alertó Cubalex, con sede en Miami. La organización desconoce hasta este momento si la académica ha sido liberada.

Hernández, miembro de la Academia Cubana de la Historia, había advertido la noche anterior en sus redes que marcharía esta jornada en Matanzas, como lo viene haciendo desde hace semanas.

"¿Qué mejor día para una manifestación que el aniversario del natalicio de Antonio Maceo (héroe nacional de Cuba)? Otros compatriotas también lo harán en La Habana para exigir la libertad de los presos políticos, demanda a la que me sumo igualmente", escribió.

Hernández ha salido a protestar de forma constante desde la detención del periodista y escritor Jorge Fernández Era en abril. De igual forma, la historiadora ha denunciado que las autoridades insulares no le han permitido renovar su pasaporte.

Mientras esto ocurría, en La Habana también fueron detenidos los activistas Fernándo Vázquez, Diasniurka Salcedo, Nubia Gavilán y Ana María García, madre de la manifestante trans de las protestas antigubernamentales de julio de 2021 Brenda Díaz, recluida en la sección masculina de una prisión especializada para personas con VIH.

"De igual modo denunciamos el acoso político ejercido sobre el humorista Jorge Fernández Era y el jurista René Fidel González García", denunció el Instar.

En entrevista telefónica con EFE, García confirmó que tanto ella como Gavilán fueron retenidas desde las 10 de la mañana (14.00 GMT) cuando se encontraban en el parque John Lennon en el céntrico barrio del Vedado.

García fue enviada a una unidad de policía en el municipio habanero de La Lisa y después transportada a su localidad, Güira de Melena (provincia de Mayabeque), a unos 47 kilómetros de ahí. Fue liberada casi cinco horas después, según describió a EFE.

"Me pidieron el teléfono, el carné de identidad, me montaron en la patrulla y ya cuando llegué al municipio me encerraron en una oficina de la Seguridad del Estado de la provincia a conversar conmigo que por qué había salido, por qué estaba en La Habana...", reseñó a EFE.

