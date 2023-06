Putin acusa a Ucrania de haber bombardeado con misiles Himars la presa de Kajovka

Moscú, 13 jun. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, responsabilizó hoy a Ucrania de haber bombardeado "deliberadamente" con misiles Himars la presa de Kajovka, con lo cual provocaron su destrucción.

"Ellos atacaron deliberadamente y en reiteradas ocasiones con (misiles) Himars la hidroeléctrica de Kajovka", afirmó durante una reunión sostenida con corresponsales y blogueros militares rusos transmitida por la televisión rusa, al señalar que "la parte ucraniana se esforzó en lograr" la destrucción de la presa.

No obstante evitó ser concluyente respecto a lo sucedido, al indicar que la parte rusa "no detectó grandes explosiones antes de que se destruyera la presa", por lo cual no descartó que la instalación estuviera minada de antemano, o que se tratara de un golpe de baja magnitud que sirvió como catalizador para la rotura.

El presidente ruso afirmó que Rusia no estaba interesada en la destrucción de la presa ya que esto ha causado graves daños a los territorios ucranianos controlados por la parte rusa.

"Pero diré no obstante una cosa muy extraña: lamentablemente esto (la destrucción de la presa) frustró la contraofensiva (ucraniana) en este frente", comentó.

Respecto a los esfuerzos rusos para paliar las consecuencias de las inundaciones causadas por la destrucción de la presa, afirmó que "el Ministerio de Emergencias trabaja allí de un modo muy activo" junto a los militares y las autoridades locales.

Calificó de "graves" los daños ecológicos causados a esta zona, ya que "se inundaron cementerios y vertederos de mataderos".

"Es un problema muy grave, pero tiene solución", añadió, al reconocer que "lamentablemente murió mucho ganado y animales salvajes", por lo que "será necesario organizar la limpieza de estos territorios".EFE

