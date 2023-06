Martes, 13 de junio de 2023 (22.00 GMT)

EEUU TRUMP

Trump se declara "no culpable" de los 37 cargos federales en su contra

Miami. El expresidente de EE.UU. Donald Trump se declaró este martes en un tribunal federal de Miami "no culpable" de los cargos federales presentados en su contra por el caso de los documentos secretos hallados en su casa de Florida, y pidió ser sometido a un juicio con jurado. Trump, el primer presidente y expresidente en la historia de Estados Unidos en afrontar una acusación federal, compareció hoy ante el juez federal Jonathan Goodman en relación con los 37 cargos que le imputó un gran jurado por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su mansión en el sur de Florida, después de haber dejado la Casa Blanca.

UCRANIA GUERRA

Ucrania continúa su paulatino avance y Rusia niega retrocesos en el frente

Moscú/Kiev. El Ejército ucraniano continúa su paulatino avance hacia la región de Zaporiyia, contraofensiva en la que ha logrado reconquistar varias localidades, mientras las tropas rusas mantienen que sus líneas defensivas están intactas e insisten en el alto coste humano para Kiev de sus acciones ofensivas. "Gracias a nuestros chicos por cada bandera ucraniana que vuelve ahora a su legítimo lugar en las localidades de los territorios recientemente liberados", afirmó el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Putin predice fracaso de contraofensiva ucraniana y adelanta abandono ruso del acuerdo del grano

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, predijo hoy el fracaso de la actual contraofensiva ucraniana en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, y adelantó que Moscú se está planteando seriamente abandonar el acuerdo de grano del mar Negro. "El enemigo no ha tenido éxito en ninguno de los sectores del frente", aseguró Putin al reunirse con los corresponsales de guerra y blogueros militares rusos en el Kremlin.

Stoltenberg dice a Biden que hay "progresos" en la contraofensiva ucraniana contra Rusia

Washington. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este martes al presidente estadounidense, Joe Biden, que Ucrania está "haciendo progresos" en su contraofensiva contra Rusia y argumentó que esos avances muestran la importancia de que la alianza apruebe más ayuda militar para Kiev en su próxima cumbre de líderes en Vilna. Stoltenberg hizo esas declaraciones durante un encuentro con Biden en el Despacho Oval de la Casa Blanca y mientras Ucrania lleva a cabo una contraofensiva para recuperar algunos de los territorios que Rusia ha ocupado desde el inicio de su invasión en febrero de 2022.

OTAN AMPLIACIÓN

Turquía anuncia nueva reunión para tratar sobre el ingreso de Suecia en la OTAN

Ankara. El posible desbloqueo por parte del Gobierno turco del ingreso de Suecia en la OTAN será abordado en una nueva reunión del llamado Mecanismo Conjunto Permanente de Turquía, Finlandia, Suecia y la Alianza Atlántica, que se celebrará mañana, miércoles, en Ankara, según anunció la Dirección de Comunicación de la Presidencia turca en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.

MERCOSUR UE

Von der Leyen pide cerrar el acuerdo "político" de Mercosur-UE antes del final de año

Buenos Aires. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo este martes, tras una reunión con el presidente argentino, Alberto Fernández, que el acuerdo "político" de la UE con el Mercosur tendría que concluirse "antes de que venza el año", para aprovechar "la ventana de oportunidad". "Tendríamos que fijarnos un objetivo ambicioso, que concluya como muy tarde antes de que venza el año", señaló Von der Leyen en una rueda de prensa conjunta con Fernández en la Casa Rosada (sede de la Presidencia argentina) y aclaró que se refería al "acuerdo político".

ITALIA BERLUSCONI

Controversia en Italia por el luto nacional y los funerales de Estado por Berlusconi

Roma. La decisión del Gobierno italiano de decretar mañana, miércoles, una jornada de luto nacional, en coincidencia con los funerales de Estado en la catedral de Milán por el ex primer ministro Silvio Berluconi, fallecido el lunes a los 86 años, está generando polémica en el país. Más de 10.000 personas han firmado en pocas horas una petición por internet en apoyo del rector de la Universidad para Extranjeros de Siena, que ha decidido no izar a media asta las banderas del centro educativo, como ha ordenado el Ejecutivo de centroderecha, mientras que varios miembros de la oposición progresista han mostrado su rechazo y han calificado la orden de "inadecuada".

CANADÁ INCENDIOS

Las lluvias y las bajas temperaturas ayudan a combatir los incendios forestales de Canadá

Toronto. La llegada de lluvias y la bajada de las temperaturas, junto con la presencia de miles de bomberos de todo el mundo, están mejorando la situación en Canadá a pesar de los 458 incendios forestales que están activos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró este martes en Ottawa que "las cosas están empezando a mejorar en muchos lugares", aunque todavía decenas de miles de personas evacuadas siguen sin poder regresar a sus comunidades debido a la amenaza de las llamas.

INDIA PAKISTÁN CICLÓN

India y Pakistán buscan evacuar a unas 100.000 personas ante el paso del ciclón Biparjoy

Nueva Delhi/Islamabad. La India y Pakistán han evacuado ya a unas 40.000 personas de zonas costeras y en riesgo ante el paso esperado el próximo jueves del ciclón Biparjoy, de un total de casi 100.000 evacuaciones previstas en ambos países. El ciclón tocará tierra en la tarde del jueves en el Estado de Gujarat, en el oeste de la India, con rachas de viento de hasta 145 kilómetros por hora, así como fuertes lluvias e inundaciones de áreas costeras, según las previsiones del Departamento de Meteorología de la India (IMD).

REINO UNIDO BEATLES

McCartney reconoce que la inteligencia artificial ayudó a terminar un disco de los Beatles

Londres. El legendario músico británico Paul McCartney ha admitido este martes que se ha recurrido a la inteligencia artificial (IA) para ayudar a crear "el disco final de los Beatles", con voz del fallecido John Lennon. En declaraciones al programa "Today" de la BBC, McCartney, de 80 años, dijo que la tecnología se utilizó para "sacar" la voz de Lennon de un antiguo demo musical para así poder completar la canción. "La acabamos de terminar y se lanzará este año", anunció el exintegrante de los "cuatro fabulosos" de Liverpool. Si bien no nombró la canción, se estima, según la BBC, que se trataría de una composición de Lennon llamada "Now and then", que data de 1978.

PREMIOS REY DE ESPAÑA

"Lo más del fotoperiodismo iberoamericano", imágenes de premio de los últimos cuarenta años

Madrid. La exposición "Lo más del fotoperiodismo iberoamericano", inaugurada este martes en Madrid con las imágenes ganadoras durante cuatro décadas de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, "no son las más amables del mundo, hay violencia, muerte, pero también ternura", señaló la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas. La muestra se encuadra en el 40º aniversario de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, que se entregan este jueves en su edición de 2023. La exposición está compuesta por 41 fotografías que han obtenido el galardón desde su primera edición, en 1983, y podrá ser visitada hasta el 13 de julio de forma gratuita en los Jardines del Campo del Moro. EFE

