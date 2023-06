La niñez de Honduras vive una situación "grave" y "compleja", alerta Movimiento mundial

Tegucigalpa, 13 jun. Los niños, niñas y adolescentes hondureños viven una situación "grave" y "compleja" debido a la violencia, el trabajo infantil y la deserción escolar, alertó este martes el Movimiento Mundial por la Infancia en Honduras.

"La situación de la niñez no está bien, todos lo sabemos, hay muchos niños y niñas fuera de la escuela, muchos que trabajan, muchos están desnutridos, muchos no pueden acceder a agua segura", indicó a EFE el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Honduras, Bastiaan Van 't Hoff.

Considera que "falta mucho" por hacer por la infancia, pero destacó "el compromiso" desde el Estado de Honduras, la sociedad civil y el sector privado para "mejorar la situación de la niñez".

"Hay esperanza, pero hay todavía un trabajo por hacer para garantizar los derechos de los niñas y los niños", enfatizó el representante de Unicef, que integra el movimiento mundial.

Dijo que a Unicef le preocupan todas las formas de violencia contra la niñez en Honduras, un problema que "no es nuevo" en el país y que requiere una "respuesta importante" y "articulada" desde los diferentes espacios.

PROBLEMA COMPLEJO

Van 't Hoff participó en Tegucigalpa en una rueda de prensa en la que el Movimiento Mundial por la Infancia expresó "un fuerte respaldo" a una reforma institucional de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) de Honduras, Institución que debe garantizar los derechos de los niños y niñas en Honduras.

La Dinaf, según Van’t Hoff, tiene "suficiente capacidad" para actuar en todo el país y "dar una respuesta" frente a la situación de la niñez hondureña.

La situación de la infancia en Honduras es "grave", aseguró a EFE Lizeth Coello, quien este jueves juró como nueva titular de la Dirección de Niñez.

Sin precisar cifras, dijo que es de "suma preocupación" la cantidad de niños fuera del sistema educativo, trabajando y que sufren todo tipo de violencia.

"Lamentablemente hay muchos casos de maltrato y de abandono de niños y niñas", subrayó Coello, quien aseguró que el problema es "complejo" en Honduras.

Desde su nuevo cargo, dijo, que buscará dar "respuesta a la situación de vulneración de los niños y niñas" en el país centroamericano.

SITUACIÓN VULNERABLE

Su principal objetivo será, añadió, recuperar el rol de la Dinaf, institución encargada de garantizar los derechos de la infancia.

"Será un proceso, porque no es magia, no es de la noche a la mañana, esto es muy complejo, pero ya comenzamos a caminar y no vamos a parar".

El derecho a la vida, la educación y la salud son los derechos más violentados a la niñez hondureña, apostilló.

Para el coordinador Nacional de Incidencia de la ONG internacional de asistencia humanitaria Visión Mundial en Honduras, Mauricio Valladares, la protección de niños y niñas en el país "es sumamente frágil y vulnerable".

El país registra históricamente altas cifras de niños fuera de las aulas de clases, migrando o trabajando, señaló a EFE Valladares, quien ve necesario impulsar "acciones concretas" para mejorar las condiciones de la niñez. EFE

