Raonic gana en Bolduque su primer partido en casi dos años

Redacción Deportes, 12 jun. El canadiense Milos Raonic regresó este lunes a las pistas tras casi dos años de ausencia por varias lesiones, y lo hizo con victoria por 6-3 y 6-4 ante el quinto favorito, el serbio Miomir Kecmanovic, en la primera ronda del torneo sobre hierba de Bolduque (Países Bajos).

Raonic, que llego a ser el número 3 del mundo, ha estado apartado de las canchas por una serie de lesiones desde julio de 2021. En su reaparición batió a Kecmanovic, 39 del ránking, en un partido que duró 85 minutos y en el que ganó el 92 % (34/37) de los puntos con su primer servicio.

"Es agradable estar aquí después de casi dos años y de alejarme durante mucho tiempo", dijo Raonic a la ATP. "Es bonito intentarlo una vez más y espero llegar lo más lejos posible. Me he esforzado al máximo y quiero ver hasta dónde puedo llegar", agregó el canadiense, presente en Bolduque con ránking protegido.

"Ha sido un verdadero placer jugar delante de la gente. No había podido golpear una sola pelota de tenis en todo un año, y ahora puedo jugar delante de un montón de gente. Fue bastante angustioso, había olvidado esa sensación. Para ser sincero, podría haber sido un poco más fácil si hoy no hubiera jugado delante de nadie", explicó.

Se trata de la victoria número 50 de Raonic en el circuito sobre hierba. El ganador de ocho títulos ATP y que llegó a la final de Wimbledon en 2016, reconoció que el de este lunes es otro pequeño paso en un largo camino de regreso.

"Me lo estoy tomando día a día. Ha sido un poco desgarrador gran parte del tiempo, cuando no podía hacer nada, y es agradable para mí estar aquí una vez más. Tengo la oportunidad de estar en la pista, tengo la oportunidad de jugar, tengo la oportunidad de competir, de esforzarme y tengo la oportunidad de ver hasta dónde me lleva, así que estoy agradecido", señaló.

En segunda ronda Raonic, de 32 años, se enfrentará al ganador del partido entre el australiano Jordan Thompson y otro jugador procedente de la previa, el francés Giovanni Mpetshi Perricard.

Los dos primeros cabeza de serie del torneo neerlandés son el ruso Daniil Medvedev y el italiano Jannik Sinner, exentos de la primera ronda, al igual que el tercero, el croata Borna Coric, y el cuarto, el australiano Alex de Miñaur. EFE

