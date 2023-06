Lunes, 12 de junio de 2023 (22.00 GMT)

COREA DEL NORTE RUSIA

Seúl. El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha transmitido su apoyo para el presidente ruso, Vladimir Putin, en el marco de la guerra de Ucrania y expresado su deseo de lograr una "cooperación estratégica más estrecha" en un mensaje remitido hoy lunes con motivo del día nacional de Rusia.Como en anteriores misivas enviadas a Putin, Kim alabó su capacidad de mando diciendo que "gracias a la intachable decisión y liderazgo del presidente ruso, la lucha del pueblo ruso para frustrar las crecientes amenazas y desafíos de las fuerzas hostiles para privar a Rusia de su soberanía, seguridad y vida pacífica ha entrado en una nueva fase decisiva".

R.UNIDO ESCOCIA

Sturgeon sale en libertad sin cargos tras ser interrogada por la Policía más de siete horas

Edimburgo (R.Unido). La ex ministra principal escocesa Nicola Sturgeon fue liberada ayer domingo sin cargos tras haber sido arrestada horas antes e interrogada en relación a una investigación sobre las finanzas del Partido Nacional Escocés (SNP). "Sé, más allá de toda duda, que soy inocente de cualquier falta", dijo la antigua ministra principal en un comunicado tras salir en libertad. Sturgeon fue interrogada durante más de siete horas y el caso, abierto desde 2021, queda "pendiente de más investigaciones", detalló la Policía, que remitirá ahora un informe a la Fiscalía. Las fuerzas de seguridad intentan aclarar el destino de 600.000 libras (700.000 euros) que el SNP recaudó para financiar un nuevo referéndum de independencia, un caso por el que también fue arrestado y puesto en liberad, en abril, el marido de Sturgeon, Peter Murrell.

UCRANIA GUERRA

Ucrania anuncia la "liberación" de una población de Donetsk, primera en su ofensiva

Kiev. El mando militar de Ucrania anunció ayer domingo la "liberación" de la población de Blahodatne, en el Donetsk, lo que sería el primer logro en la esperada ofensiva para recuperar territorios de esa región en gran parte ocupada por las tropas rusas. En la operación fueron capturados seis soldados rusos, informó un portavoz militar desde Kiev, según el portal Ukrinform. Por otra parte, ls autoridades ucranianas denunciaron hoy un ataque contra una barca de evacuación de civiles de los territorios inundados por la voladura de la presa de Kajovka, con al menos tres muertos y diez heridos.

UCRANIA GUERRA

El grupo paramilitar ruso Wagner dice que no firmará ningún contrato con el Ministerio de Defensa

Moscú. El jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, afirmó ayer domingo que sus combatientes no firmarán ningún contrato con el Ministerio de Defensa, después de que el ministro, Serguéi Shoigú, firmara una orden sobre la incorporación de destacamentos de voluntarios bajo su control. "Esas órdenes y decretos que firma Shoigu se aplican a los empleados del Ministerio de Defensa y al personal militar. La compañía militar privada Wagner no firmará ningún contrato con Shoigú", señaló el empresario en su canal de Telegram.

UCRANIA GUERRA

El OIEA detecta discrepancias en medición en estanque que refrigera central de Zaporiyia

Viena. El OIEA ha advertido ayer domingo de que hay una discrepancia en las diferentes mediciones de nivel de agua del estanque que se usa para refrigerar los reactores nucleares de la central atómica ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia, y ha pedido acceso para poder comprobar que la situación es segura. El nivel de agua del embalse de Kajovka ha estado cayendo desde que una explosión, de la que se acusan mutuamente Rusia y Ucrania, dañara la presa el pasado martes.Grossi, que viajará a Zaporiyia la semana que viene, insistió en la necesidad de que los expertos del OIEA puedan acceder a la central térmica, a varios kilómetros de la planta nuclear, para poder evaluar la situación.

MONTENEGRO ELECCIONES

Apretada victoria de los europeístas en Montenegro que no asegura la estabilidad política

Belgrado. Los primeros resultados preliminares de las elecciones parlamentarias anticipadas de ayer domingo en Montenegro muestran una estrecha victoria del movimiento europeísta ¡Europa Ahora! (PES), formado hace un año, que no permite asegurar un fin a la crisis política que vive el país desde 2020. ¡Europa Ahora! (PES), formado hace un año en Montenegro, ha ganado hoy en su primera participación en unas elecciones generales al lograr el 25,6 % de los votos, según las estimaciones aún no oficiales de la ONG CeMI (Centro de Control e Investigaciones). Los datos oficiales no se harán oficiales hasta, como muy pronto, hoy lunes.

ARGENTINA ELECCIONES

El peronismo pierde en dos de las tres elecciones provinciales a gobernador de Argentina

Buenos Aires. El peronismo, de momento, se queda solo con la gobernación de Tucumán (norte), mientras que la derecha opositora de Juntos por el Cambio -integrada por la Unión Cívica Radical (UCR) y la Propuesta Republicana (PRO)- sacó buenos resultados en las de San Luis (sureste), las primarias de Mendoza (oeste) y en las legislativas de Corrientes.El actual vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por la alianza peronista del Frente de Todos, encabeza la elección para el Ejecutivo provincial, se trata del elegido por Juan Manzur para sucederle en el cargo, con el 61 %, bajo el 30,46 % de las mesas escrutadas.

PANAMÁ ELECCIONES

El vicepresidente panameño Carrizo es elegido candidato presidencial por el PRD

Ciudad de Panamá. El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, fue declarado ayer domingo vencedor en las primarias convocadas por el gubernamental Partido Revolucionario Democrático (PRD) para escoger el candidato presidencial para los comicios generales de 2024.De acuerdo con los resultados extraoficiales divulgados por el Tribunal Electoral (TE) tras concluir el proceso de las primarias, el político y abogado de 40 años fue el triunfador de esta contienda al lograr más del 55 % de los votos con el 79,6 por ciento de las mesas escrutadas, de acuerdo con el máximo organismo electoral.

ESPAÑA COLOMBIA

La reina Letizia viaja hoy lunes a Colombia para conocer diversos proyectos de cooperación

Madrid . La reina Letizia comienza hoy lunes un viaje de tres días a Colombia en el que va a conocer diversos proyectos que tiene en marcha la cooperación española, entre ellos, de abastecimiento de agua, de igualdad de la mujer y de reinserción laboral de exguerrilleros de las FARC como muestra del apoyo de España al proceso de paz.El viaje, el octavo en el que doña Letizia se enfunda el característico chaleco rojo de la cooperación española desde que es reina, tiene como fin dar visibilidad a su tarea en un país considerado prioritario por España en el que lleva presente más de 30 años.La reina, a quien acompaña la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, va a volar a las 14.00 horas rumbo a Cartagena de Indias, donde va a ser recibida por Verónica Alcocer, la esposa del presidente colombiano, Gustavo Petro.

TÚNEZ UE

La UE ofrece a Túnez un paquete macrofinanciero y un renovado acuerdo sobre migración

Túnez. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció ayer lunes a Túnez un paquete integral de asistencia financiera para garantizar la estabilidad económica del país norteafricano y acordaron un renovado partenariado en materia de migración contra el tráfico de personas. "Ambos tenemos un amplio interés en romper el cínico modelo de negocio de contrabando y traficantes (...) y trabajaremos en un operación asociativa antitráfico", declaró Von der Leyen en Túnez, donde anunció 100 millones de asistencia para rescate en el Mediterráneo y retorno.

SUDÁN REBELIÓN

Violentos combates en Jartum tras el fin de la tregua auspiciada por EE.UU. y A.Saudí

Jartum. Jartum fue escenario ayer domingo de violentos combates entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tras el fin de la tregua de 24 horas que entró en vigor en la mañana del sábado bajo el auspicio de Estados Unidos y Arabia Saudí. Residentes en Jartum dijeron a EFE que los nuevos enfrentamientos, los más violentos desde el inicio de los combates, el 15 de abril, estallaron menos de una hora después del vencimiento de la breve tregua.

AUSTRALIA ACCIDENTE

Al menos diez muertos y once heridos tras volcar un autobús en Australia

Sídney (Australia). Al menos diez personas han muerto y once resultaron heridas al volcar el autobús en el que viajaban en la localidad de Greta, a unos 180 kilómetros al norte de la ciudad de Sídney, informaron hoy lunes fuentes policiales. La Policía de la región de Nueva Gales del Sur explicó hoy en un comunicado que el suceso ocurrió alrededor de las 23.30 del domingo (13.30 GMT) en una rotonda de Greta, situada en una turística zona vitivinícola de Hunter Valley. Según la cadena de la televisión australiana Nine, el autobús transportaba invitados que habían asistido a una boda en un viñedo cerca de Greta.

EGIPTO SUCESOS

Tres turistas británicos desaparecidos al incendiarse un barco en la costa de Egipto

El Cairo. Las autoridades egipcias aseguraron que tres turistas británicos se encuentran desaparecidos tras incendiarse un barco ayer domingo en la ciudad costera de Marsa Alam, situada en el Mar Rojo, debido a un cortocircuito en la sala de máquinas, mientras que los demás pasajeros y tripulación fueron rescatados. "La costa de la ciudad de Marsa Alam fue testigo de un incendio de un barco turístico, con 15 pasajeros ingleses a bordo y 10 tripulantes, además de dos guías", aclaró la provincia del Mar Rojo en un comunicado, en el que precisó que todos fueron rescatados salvo esos tres turistas.

PAKISTÁN ATAQUE

Al menos seis muertos en un enfrentamiento entre militares e insurgentes en Pakistán

Islamabad. Al menos tres miembros de las fuerzas de seguridad y tres presuntos insurgentes murieron durante un tiroteo nocturno en el noroeste de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán, según informó ayer domingo el Ejército. El enfrentamiento tuvo lugar cerca de la localidad de Miran Shah, en el distrito tribal de Waziristán del Norte, cuando los militares "atacaron la ubicación de los terroristas", informó en un comunicado el ala de medios del Ejército paquistaní (ISPR). EFE

