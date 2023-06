López Obrador pide unidad a los aspirantes presidenciales de su partido

Ciudad de México, 12 jun. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes unidad a los aspirantes presidenciales de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que el domingo definió las reglas para escoger al candidato para las elecciones de 2024.

“Es muy importante (la unidad). No puedo hablar de los candidatos. Ayer se acordó que el presidente de la república no puede estar a favor ni en contra de ninguno de los que aspiran a ser coordinadores de la transformación”, expresó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen después de que Morena, fundado por López Obrador, anunció el domingo que el 6 de septiembre revelará quién será candidato del partido tras encuestas de opinión que se levantarán del 28 de agosto al 3 de septiembre.

Pese a roces iniciales, el método de selección recibió el apoyo de los principales aspirantes: la jefe de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller, Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

“Qué bien que ayer me informaron que (fue) por unanimidad, es decir, todos aprobaron las reglas, y ojalá así suceda en el flanco derecho, que definan las reglas, que todos puedan ahí participar”, comentó al respecto López Obrador.

Morena también definió que los aspirantes deben dejar sus cargos actuales a más tardar el 16 de junio para iniciar recorridos por el país el 19 de junio.

López Obrador apuntó que el martes se reunirá con su gabinete para que también renuncien quienes aspiran a otros cargos, como gobernadores, diputados o senadores.

El mandatario pidió a los candidatos “que defiendan un proyecto", y los valores de su proyecto de transformación: "no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo".

“Defender la transformación, que es defender al pueblo, que es no permitir el clasismo, el racismo, la discriminación, no permitir la corrupción, que no regresen los fueros, los privilegios, que no se apueste a vivir por un país con una monstruosa desigualdad económica y social”, manifestó.

Los aspirantes de Morena, el partido que lidera todas las encuestas, mostraron unidad tras meses de reproches y rumores de que algunos de los perfiles cambiarían de partido.

“Sí es importante lo de la unidad, y es importante que se defienda el proyecto. Por eso también la lealtad, que es otro término que se debe analizar a profundidad”, señaló ahora López Obrador. EFE

