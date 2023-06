La mexicana Eréndira Ibarra lamenta la “fecha de caducidad” de las mujeres en el cine

Guadalajara (México), 12 jun. La artista mexicana Eréndira Ibarra lamentó en entrevista con EFE que las actrices tengan que luchar con la falsa idea de que su carrera artística se acaba a cierta edad, una “fecha de caducidad” que muchas internalizan de manera casi inconsciente.

“Es muy complejo luchar contra (eso), también es lo que nosotras nos decimos, es algo que así nos educaron. Si no estás trabajando como loca y no estás produciendo, la gente se va a olvidar de ti y tu carrera se va a acabar. Dentro de la lucha sucede esta necesidad de decir: no tengo fecha de caducidad”, dijo en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

Ibarra es guionista, productora y activista por los derechos de las mujeres y la población de la diversidad sexual, cuyos personajes han roto esquemas tanto en producciones mexicanas como para empresas y plataformas digitales internacionales.

La protagonista de la serie “Ingobernable”, junto a la mexicana Kate del Castillo, afirmó que en los últimos años se ha conformado un grupo de mujeres que se dedican a la actuación, la dirección y la producción audiovisual que quieren romper con esta idea de que las mujeres no pueden estar en esta industria al envejecer.

También han generado proyectos en los que no solo tengan cabida personajes de más de 40 años, sino en los que los diferentes grupos sociales, entre ellos las mujeres, estén representados e incluidos contando historias que les importan desde “su propia mirada”.

Aseguró que en muchas productoras se habla de inclusión y son generadas historias aparentemente incluyentes, pero que son dirigidas o escritas por hombres, personas heterosexuales o que no pertenecen a una minoría.

“Lo único que ha cambiado es la fórmula delante de cámara, pero no detrás de cámara, por lo tanto es una fórmula, no es inclusión real. Por eso, la lucha desde Anónima Media (su casa productora) de que todas las personas estemos dignamente representadas en todos los espacios de toma de decisiones”, aseguró.

Ibarra dice estar dispuesta desde su productora, que comparte con su hermana Natasha Ybarra, a apostar por historias que cuenten otras realidades.

“Cuando todas las personas podamos estar en el cuarto de escritoras, ahí vamos a empezar a generar historias diferentes, que realmente cambien una forma de ver las cosas, siempre hablo como de la inclusión que nos venden, pero la inclusión estructural, la real, se tarda mucho y por la que hay que luchar mucho”, enfatizó.

ROMPER CON EL BINARISMO

La actriz participó recientemente en “Matrix 4” y es reconocida por su participación en series como la mexicana “Las Aparicio”, en la que interpreta a una mujer lesbiana, y en la estadounidense producida por Netflix “Sense 8”, en la que da vida a la mejor amiga de uno de los personajes homosexuales.

Casi sin quererlo, Ibarra se convirtió en un icono de la comunidad LGBT por sus personajes, pero también por la defensa de los derechos sexuales desde sus redes sociales.

El pasado 5 de junio, Ibarra recibió el Premio Queer Icon, por parte de la sección Maguey, que busca visibilizar al cine de la diversidad sexual en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

En la entrevista, la actriz dijo ser una mujer que va en contra del binarismo que ha prevalecido en la sociedad y que ha impuesto estereotipos de género.

Tras su participación en Hollywood, Ibarra estrenará en septiembre la serie "Yellow", la primera producida en español para Starzplay y dirigida por las mexicanas Silvana Aguirre y Sofía Auza.

A la par, trabaja en proyectos de Anónima Media en conjunto con otras casas productoras, aunque estos se fraguan de manera lenta y con pasos firmes.

“No estoy muy dispuesta a arriesgar la calidad de los proyectos o la forma en la que quiero producirlos, entonces no traigo prisa, pero cuando llegue que sea un espacio seguro para todas las personas en todos los aspectos, no solo delante de cámara”, concluyó.