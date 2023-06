La jefa de la Policía de Nueva York presenta su dimisión

Nueva York, 12 jun. La comisionada de la Policía de Nueva York y primera mujer en ese cargo, Keechant Sewell, renunció tras solo año y medio al frente del departamento de Policía más grande del país, sin especificar las razones.

El alcalde Eric Adams, que la designó al cargo en enero de 2022, le dio las gracias en un comunicado oficial en el que elogió su entrega al trabajo, que según él permitió disminuir la cantidad de delitos en la ciudad en todas las categorías, algo por lo que los neoyorquinos "tienen con ella una deuda de gratitud".

Sewell, una afroamericana de Queens de 51 años, envió una carta a sus compañeros informando de que dejará el cargo y en la que reconoce el "extraordinario" trabajo que realizan para proteger esta ciudad.

"He tomado la decisión de renunciar a mi cargo. Si bien mi tiempo aquí llegará a su fin, nunca me alejaré de mi defensa y apoyo a la Policía de Nueva York, y siempre seré una defensora de la gente de la ciudad", indica en la carta.

"Desde que me uní a ustedes hace casi un año y medio, hemos enfrentado juntos tremendas tragedias, desafíos y triunfos. He sido testigo a diario de su compasión, heroísmo y desinterés", indica en la breve carta.

Indica que esa experiencia le ha reafirmado "lo que la gente de todo el mundo siempre ha sabido: ustedes son un colectivo extraordinario de servidores públicos que trabajan arduamente y se dedican a la seguridad de esta ciudad, involucrando a nuestras comunidades y compartiendo lo que sabemos con nuestros socios para el beneficio del mundo”.

Aunque las estadísticas de crímenes y delitos no son particularmente graves en comparación con otras épocas, hay una sensación creciente de inseguridad en espacios públicos como el metro de Nueva York, que toman a diario 2,4 millones de personas.

El diario New York Post avanza alguna posible causa de su dimisión, como el hecho de que no se le permitiera tomar ciertas decisiones sin previo permiso del Gobierno municipal, en particular los ascensos, y dice además que el alcalde Adams no estaba al tanto de su dimisión y le tomó por sorpresa.