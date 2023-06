Cancillería de Ecuador apoya a mujer que denunció maltrato de funcionario diplomático

Quito, 11 jun. El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gustavo Manrique, aseguró este domingo que han tomado contacto para, apoyar y acompañar, a la mujer que denunció haber sido maltratada por parte de un funcionario diplomático de la Embajada en Panamá.

"La Cancillería del Ecuador, desde el momento que conoció el caso de Verónica Ibarra, ha tomado contacto con ella para obtener todos los detalles. Estamos dándole todo el apoyo y acompañamiento necesario para que, junto a sus hijos, pueda solucionar inmediatamente su situación", escribió Manrique en su cuenta de Twitter.

El funcionario respondió así ante un mensaje de la periodista y comunicadora en redes sociales en el que pedía ayuda para volver a Ecuador.

Madre de una niña de 5 años y de un bebé de 3 semanas, Ibarra aseguró en el vídeo que se recupera de una cesárea y de otro procedimiento quirúrgico adicional.

"Sin embargo, me he visto en la necesidad imperiosa de escapar de mi hogar aquí en Panamá, debido a las amenazas por parte del padre de mi hijo de quitarme a mi bebé y también por las amenazas, y también las agresiones verbales, económicas y psicológicas que he venido sufriendo por parte de él los últimos 6 meses", indicó.

Añadió que, al momento, se encuentra escondida con sus dos hijos y su mi hermana mayor, que le está ayudando.

"Sin embargo, nuestros recursos económicos son limitados. Tenemos apenas un par de mudadas de ropa y mi visa está por caducar. Es por esto que hago un llamado de urgencia al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, al ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique", señaló.

Ibarra aseguró que su "agresor es parte del cuerpo diplomático ecuatoriano" en Panamá y debido a la inmunidad diplomática con la que él cuenta, no le han podido dar medidas de protección, "más bien se las han dado a él".

"Y de hecho, mi agresor me ha denunciado ante las autoridades panameñas para que la Policía me ubique, me quiten mis dos hijos y se los entregue a él. Mi hija pequeña, de 5 años, que no es hija de él, le tiene miedo y yo también", agregó.

En el mensaje, se dirige al embajador de Ecuador en Panamá, Fernando Flores, a quien le recuerda que "conoce de cerca" su caso pues a quien denuncia es su mano derecha en la legación diplomática.

"La denuncia que yo puse aquí en la Fiscalía Panameña ya fue emitida su Embajada el jueves 8 de junio en la tarde. Yo necesito que esa denuncia sea conocido en la Cancillería para que se tomen las medidas del caso y yo pueda regresar a mi país con mis dos hijos. Eso es lo que yo quiero", apuntó.

Además, pidió también ayuda en Ecuador, pues el padre de su bebé, "es una persona con poder político y económico, y me ha amenazado con llenarme de juicios, y con hacer que todas sus influencias me cierran las puertas y no pueda conseguir un trabajo para poder criar a mis pequeños", comentó.

"Las mujeres estamos hartas de tanta violencia", apostilla Ibarra.

En su cuenta de Twitter, el embajador aseguró que, hasta este domingo, la Embajada no había sido notificada por parte de las autoridades panameñas, "de manera oficial o mediante otra vía, sobre la denuncia que se hace mención".

Afirmó que una vez que se conoció del caso por redes sociales, se comunicó inmediatamente con la Cancillería de Ecuador y con Manrique, "en aras de que evalúe el caso y se establezca una hoja de ruta frente a la denuncia presentada".

"Frente a la denuncia pública, sobre un funcionario de la Embajada de Ecuador en Panamá, solicitaremos que se investigue de inmediato y se proceda con ello, a clarificar todos los hechos. Seguiremos informando y actualizando sobre este hecho", añadió el embajador en su más reciente mensaje en Twitter sobre el caso. EFE

