Infografías del lunes 12 de junio de 2023

LOS NUEVOS MIEMBROS DEL SALÓN DE LA FAMA DE LOS COMPOSITORES.- Gloria Estefan, Snoop Dogg, Sade, Jeff Lynne, Glen Ballard, Teddy Riley y Liz Rose serán incorporados al Salón de la Fama de los Compositores en una gala este 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York. Estefan, nacida en La Habana en 1957, es reconocida por sus exitosos ritmos latinos con temas como "Conga", “Rhythm Is Gonna Get You” y “Let’s Get Loud”.

