Rodrigo, el mejor pivote de España

Manuel Sánchez Gómez

Estambul, 10 jun. Rodrigo Hernández marcó este sábado el gol más importante de la historia del Manchester City. Muy pocos se le acercan, quizás solo el de Paul Dickov en mayo de 1999 que supuso el ascenso a Segunda división y que desencadenó que años después Emiratos Árabes Unidos pusiera su mirada en este club y decidiera regarlo de millones.

Su disparo transforma la historia del club, les entrega el segundo trofeo de sus vitrinas, junto a la Recopa de Europa de 1970, y completa un proyecto que comenzó hace quince años, cuando el fondo de inversión de Abu Dabi se decantó por este equipo del norte de Inglaterra en 2008 para aclarar su imagen.

Once años después de esa compra, llegó Rodrigo Hernández al Manchester City, con la tarea de aprender de Fernandinho y recoger su testigo cuando este se fuera. El español, tras un brillante paso por el Villarreal y un fugaz año en el Atlético, convivió con el brasileño durante tres años y fue poco a poco ganándole la partida como le pivote preferido de Guardiola.

La transición fue perfecta, con un solo bache, la final de la Champions en 2021, cuando Guardiola, en un ataque de entrenador, prescindió de los dos para medirse al Chelsea. El error fue fatal. Rodri no jugó ni un minuto en aquella final y el City perdió. Guardiola no volvió a errar.

El madrileño ha sido titular en todos los partidos de esta Champions, excepto en la victoria 5-0 contra el Copenhague en fase de grupos, y el City no ha conocido la derrota en Europa.

Hace una semana, tras conquistar la FA Cup en Wembley, Rodri, con la medalla a buen recaudo en la mochila, aseguraba que el de esta noche era el partido más importante de su carrera deportiva y recordaba las palabras de Guardiola: "Para ser grande, grande, tienes que ganar en Europa".

Su gol representa todo eso y le confirma, a los ojos de todo el mundo, como el mejor pivote de España, aunque luego en los Mundiales juegue de central.

"Entiendo que siempre que sales de tu país es más complicado que la gente llegue, porque es normal, se sigue más la liga local, pero siempre he sentido el carinó de la gente. No es una cosa en la que me centre mucho. Intento dar mi fútbol al mundo entero. Cada vez que voy a la selección noto el afecto de la gente, pero creo que Inglaterra ahora está llegando mucho a otros países, se está abriendo más. Eso nos da a conocer más a los que estamos fuera", dijo el madrileño, el autor del gol más importante de la historia del Manchester City. EFE

msg/apa